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Жителя Добровского района осудили за истязание жены

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#истязание #конфликт #побои
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Жителя Добровского района осудили за истязание жены

За причинение физических и психических страданий в ходе систематического нанесения побоев мужчину приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Мировой судья Добровского судебного участка Липецкого районного судебного района вынес приговор 44-летнему жителю села Каликино по части 1 статьи 117 УК РФ за истязание. Мужчину осудили за причинение физических и психических страданий в ходе систематического нанесения побоев бывшей жене.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности: в 2010 году его осудили за кражу, в 2012-м году — за наркотики. С будущей женой он познакомился в 2015 году по переписке, когда мужчина отбывал очередное наказание. После освобождения он обещал встать на путь исправления, и женщина поверила: сначала она стала ездила на свидания, а вскоре пара и зарегистрировала брак официально. А после освобождения ельчанин перебрался жить к жене в село Каликино Добровского района.

У женщины уже было двое дочерей, в 2017 году родился совместный ребёнок — сын, а в 2019 году — общая дочь. Сначала отношения были хорошими, но в 2020 году мужчина начал злоупотреблять спиртным, и по пьяни вёл себя агрессивно, придирался и мог ударить. А потом отношения совсем разладились. 

По версии следствия, с ноября 2021 года по январь 2022 года мужчина периодически избивал бывшую супругу, постоянно держал её в страхе и унижал.

Вечером 14 ноября 2021 года мужчина в очередной раз пришёл домой пьяным. Чтобы не пугать детей, выяснять отношения решили на улице. А там на пороге дома мужчина один раз ударил женщину кулаком в бровь и не менее двух раз — в висок.

Утром 16 ноября прошлого года в зале дома мужчина снова пришёл пьяным и избил жену: нанёс ей не менее одного-двух ударов кулаком по носу и не менее одного-двух — в правый глаз. Мужчина также хватал женщину за волосы, обзывал нецензурными словами, а когда та лежала на полу - наносил удары ногой. Закончив избиение, мужчина спокойно ушёл спать в комнату. В больницу избитая не стала обращаться, но пошла к полицейским, чтобы те провели с её мужем профилактическую беседу.

После этого в семье какое-то время было всё хорошо. Но 8 января 2022 года пара вместе отмечала Рождество, оба были пьяны и вечером снова произошла бытовая ссора. На кухне мужчина нанёс женщине удар кулаком в область переносицы такой силы, что разбились очки. После этого женщина оказалась зажата у холодильника и мужчина ещё дважды ударил её кулаком по плечу, а потом один раз ногой по ягодице.

Потерпевшая позвонила в полицию. А мужчина на утро снова проспался и извинился. Но на этот раз жена его не простила и обратилась в суд с заявлением на развод. 22 февраля брак был расторгнут.

В марте 2022 года женщина перебралась с детьми жить в Липецк, но бывший муж приезжал, извинялся, просил прощения и обещал исправиться. И женщина снова поверила и простила: сейчас они продолжают сожительствовать с бывшим мужем, ведут общее хозяйство.

В суде мужчина полностью признал вину и попросил о вынесении приговора в особом порядке.

Максимально строгое наказание за истязание не превышает трёх лет лишения свободы. Но суд учёл, что пара помирилась, женщина не имеет к подсудимому претензий материального и морального характера, мужчина живёт с бывшей женой и принимает участие в воспитании и содержании их детей. Смягчающими обстоятельствами также стало сотрудничество со следствием.

В результате 44-летнего мужчину приговорили к год лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
5 938
#истязание #конфликт #побои
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Комментарии (6)

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Естественный отбор

15 минут назад
Бьёт, значит любит. Может ее папа не воспитал в детстве.
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гость

24 минуты назад
ваха, ты последний абзац опять не прочитал?
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Гражданка

26 минут назад
Пусть дальше прощает. Однажды врежет так, что больше не встанет. Она в могилу, он в тюрьму, дети в детдом. В тюрьме новую дуру найдёт, кто передачками снабжать будет и на свиданках ублажать. Романтика....
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Блондинка

30 минут назад
Ах,где мой батистовый платочек?Вытру слезы умиления пополам с соплями!Два любящих сердца снова вместе!
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ваха

57 минут назад
Судью нужно с ней местами поменять на годик а потом посмотрим какой бы приговор она вынесла
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