Жителя Добровского района осудили за истязание жены

За причинение физических и психических страданий в ходе систематического нанесения побоев мужчину приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.





Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности: в 2010 году его осудили за кражу, в 2012-м году — за наркотики. С будущей женой он познакомился в 2015 году по переписке, когда мужчина отбывал очередное наказание. После освобождения он обещал встать на путь исправления, и женщина поверила: сначала она стала ездила на свидания, а вскоре пара и зарегистрировала брак официально. А после освобождения ельчанин перебрался жить к жене в село Каликино Добровского района.



У женщины уже было двое дочерей, в 2017 году родился совместный ребёнок — сын, а в 2019 году — общая дочь. Сначала отношения были хорошими, но в 2020 году мужчина начал злоупотреблять спиртным, и по пьяни вёл себя агрессивно, придирался и мог ударить. А потом отношения совсем разладились.



По версии следствия, с ноября 2021 года по январь 2022 года



Вечером 14 ноября 2021 года мужчина в очередной раз пришёл домой пьяным. Чтобы не пугать детей, выяснять отношения решили на улице. А там на пороге дома мужчина один раз ударил женщину кулаком в бровь и не менее двух раз — в висок.



Утром 16 ноября прошлого года в зале дома мужчина снова пришёл пьяным и избил жену: нанёс ей не менее одного-двух ударов кулаком по носу и не менее одного-двух — в правый глаз. Мужчина также хватал женщину за волосы, обзывал нецензурными словами, а когда та лежала на полу - наносил удары ногой. Закончив избиение, мужчина спокойно ушёл спать в комнату. В больницу избитая не стала обращаться, но пошла к полицейским, чтобы те провели с её мужем профилактическую беседу.



После этого в семье какое-то время было всё хорошо. Но 8 января 2022 года пара вместе отмечала Рождество, оба были пьяны и вечером снова произошла бытовая ссора. На кухне мужчина нанёс женщине удар кулаком в область переносицы такой силы, что разбились очки. После этого женщина оказалась зажата у холодильника и мужчина ещё дважды ударил её кулаком по плечу, а потом один раз ногой по ягодице.



Потерпевшая позвонила в полицию. А мужчина на утро снова проспался и извинился. Но на этот раз жена его не простила и обратилась в суд с заявлением на развод. 22 февраля брак был расторгнут.



В марте 2022 года женщина перебралась с детьми жить в Липецк, но бывший муж приезжал, извинялся, просил прощения и обещал исправиться. И женщина снова поверила и простила: сейчас они продолжают сожительствовать с бывшим мужем, ведут общее хозяйство.



В суде мужчина полностью признал вину и попросил о вынесении приговора в особом порядке.



Максимально строгое наказание за истязание не превышает трёх лет лишения свободы. Но суд учёл, что пара помирилась, женщина не имеет к подсудимому претензий материального и морального характера, мужчина живёт с бывшей женой и принимает участие в воспитании и содержании их детей. Смягчающими обстоятельствами также стало сотрудничество со следствием.



В результате 44-летнего мужчину приговорили к год лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Мировой судья Добровского судебного участка Липецкого районного судебного района вынес приговор 44-летнему жителю села Каликино по части 1 статьи 117 УК РФ за истязание. Мужчину осудили за причинение физических и психических страданий в ходе систематического нанесения побоев бывшей жене.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности: в 2010 году его осудили за кражу, в 2012-м году — за наркотики. С будущей женой он познакомился в 2015 году по переписке, когда мужчина отбывал очередное наказание. После освобождения он обещал встать на путь исправления, и женщина поверила: сначала она стала ездила на свидания, а вскоре пара и зарегистрировала брак официально. А после освобождения ельчанин перебрался жить к жене в село Каликино Добровского района.У женщины уже было двое дочерей, в 2017 году родился совместный ребёнок — сын, а в 2019 году — общая дочь. Сначала отношения были хорошими, но в 2020 году мужчина начал злоупотреблять спиртным, и по пьяни вёл себя агрессивно, придирался и мог ударить. А потом отношения совсем разладились.По версии следствия, с ноября 2021 года по январь 2022 года мужчина периодически избивал бывшую супругу, постоянно держал её в страхе и унижал Вечером 14 ноября 2021 года мужчина в очередной раз пришёл домой пьяным. Чтобы не пугать детей, выяснять отношения решили на улице. А там на пороге дома мужчина один раз ударил женщину кулаком в бровь и не менее двух раз — в висок.Утром 16 ноября прошлого года в зале дома мужчина снова пришёл пьяным и избил жену: нанёс ей не менее одного-двух ударов кулаком по носу и не менее одного-двух — в правый глаз. Мужчина также хватал женщину за волосы, обзывал нецензурными словами, а когда та лежала на полу - наносил удары ногой. Закончив избиение, мужчина спокойно ушёл спать в комнату. В больницу избитая не стала обращаться, но пошла к полицейским, чтобы те провели с её мужем профилактическую беседу.После этого в семье какое-то время было всё хорошо. Но 8 января 2022 года пара вместе отмечала Рождество, оба были пьяны и вечером снова произошла бытовая ссора. На кухне мужчина нанёс женщине удар кулаком в область переносицы такой силы, что разбились очки. После этого женщина оказалась зажата у холодильника и мужчина ещё дважды ударил её кулаком по плечу, а потом один раз ногой по ягодице.Потерпевшая позвонила в полицию. А мужчина на утро снова проспался и извинился. Но на этот раз жена его не простила и обратилась в суд с заявлением на развод. 22 февраля брак был расторгнут.В марте 2022 года женщина перебралась с детьми жить в Липецк, но бывший муж приезжал, извинялся, просил прощения и обещал исправиться. И женщина снова поверила и простила: сейчас они продолжают сожительствовать с бывшим мужем, ведут общее хозяйство.В суде мужчина полностью признал вину и попросил о вынесении приговора в особом порядке.Максимально строгое наказание за истязание не превышает трёх лет лишения свободы. Но суд учёл, что пара помирилась, женщина не имеет к подсудимому претензий материального и морального характера, мужчина живёт с бывшей женой и принимает участие в воспитании и содержании их детей. Смягчающими обстоятельствами также стало сотрудничество со следствием.В результате 44-летнего мужчину приговорили к год лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.