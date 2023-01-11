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«Ъ»: Минцифры прорабатывает меры для возвращения IT-специалистов в РФ
Среди возможных мер обсуждаются частичная оплата "обратной релокации", повышение НДФЛ с 13 до 30% для тех, кто работает из-за рубежа.
Участники IT-рынка рассказали, что Минцифры в декабре начало проводить с представителями ассоциаций и компаний совещания, посвященные возвращению в страну IT-специалистов.
По словам главы совета директоров "Базальт СПО" Алексея Смирнова, речь идёт, например, о частичной оплате "обратной релокации", а также повышении НДФЛ с 13% до 30% для тех, кто работает из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.
Глава НП "Руссофт" Валентин Макаров также подтвердил, что Минцифры обсуждает с ассоциациями пакет мер для возвращения IT-специалистов.
В Минцифры же заявили, что "разрабатывают дополнительные меры поддержки развития IT-компаний, работающих на территории России".
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что около 100 тысяч российских IT-специалистов сейчас находятся за пределами страны. Примерно 80% из них продолжают работать на Россию в дружественных странах, - отметил он.