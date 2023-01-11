Автомобиль «Киа» сбил 63-летнего мужчину

Пешеход двигался по переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

На улице Стаханова в 8 утра 29-летний водитель «Киа Сиид» сбил 63-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба полиции, по предварительной информации, мужчина шёл по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.



Пешеход с травмами госпитализирован.



«Пешеходы пренебрегают правилами дорожного движения в связи с погодными условиями: в сильный мороз люди пытаются сократить время пребывания на улице», - отмечают в полиции.

