Происшествия

сегодня, 10:12

Автомобиль «Киа» сбил 63-летнего мужчину

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#ДТП
Автомобиль «Киа» сбил 63-летнего мужчину

Пешеход двигался по переходу, но на запрещающий сигнал светофора.

На улице Стаханова в 8 утра 29-летний водитель «Киа Сиид» сбил 63-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба полиции, по предварительной информации, мужчина шёл по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пешеход с травмами госпитализирован.

«Пешеходы пренебрегают правилами дорожного движения в связи с погодными условиями: в сильный мороз люди пытаются сократить время пребывания на улице», - отмечают в полиции.
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#ДТП

Комментарии (5)

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Мимо проходил

8 минут назад
Жалко этого 29 лет парня , но всё равно подавай в суд на этого упыря ,пускай за повреждения машины платит
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Ч,П,

44 минуты назад
Обычно на что нибудь,например железную дверь ,не хватает лишних денег! Но после того как квартиру обокрали, деньги находятся сразу на надежную дверь ! Так и с видеорегистратором !Может мужик сам бросился под колеса и,вообще,имел ли водитель возможность предотвратить аварию? Может лед на дороге как на ул. Студеновской !
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липчанка

сегодня, 10:37
Бессмертные. Мозги мерзнут , если они, конечно, там есть.
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Гость

сегодня, 10:36
А виноват всё равно будет водитель, не смотря на то, что пешеход шёл на красный...
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Эх

сегодня, 10:26
А сокращают себе жизнь....
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