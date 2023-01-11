Происшествия
сегодня, 10:12
Автомобиль «Киа» сбил 63-летнего мужчину
Пешеход двигался по переходу, но на запрещающий сигнал светофора.
На улице Стаханова в 8 утра 29-летний водитель «Киа Сиид» сбил 63-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба полиции, по предварительной информации, мужчина шёл по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
Пешеход с травмами госпитализирован.
«Пешеходы пренебрегают правилами дорожного движения в связи с погодными условиями: в сильный мороз люди пытаются сократить время пребывания на улице», - отмечают в полиции.
Пешеход с травмами госпитализирован.
«Пешеходы пренебрегают правилами дорожного движения в связи с погодными условиями: в сильный мороз люди пытаются сократить время пребывания на улице», - отмечают в полиции.
Мимо проходил
Ч,П,
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