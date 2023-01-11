Происшествия

24 минуты назад

Подросток украл из «Пятёрочки» одиннадцать палок колбасы

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#мелкое хищение #кража
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Подросток украл из «Пятёрочки» одиннадцать палок колбасы

Ранее парень уже попадался на мелком хищении кабеля с уличной площадки.

Советский районный суд вынес приговор парню за мелкое хищение. 17 апреля 2022 года 17-летний липчанин украл продукты из «Пятёрочки» на улице Советской, но к моменту вынесения приговора ему уже исполнилось 18 лет.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ранее парень уже был подвергнут административному наказанию за мелкое хищение кабеля с уличной площадки — 27 октября 2021 года решением комиссии по делам несовершеннолетних его оштрафовали на 3 000 рублей, но штраф он не оплатил и пошёл на новое преступление.

На этот раз он похитил из магазина 11 палок колбасы: по две палки колбасы «Праздничная» и «Браунгшвейская Особая» и 7 палок «Кремлёвской» - всего продуктов на 1147 рублей.

Колбасу он спрятал под свою одежду (в брюки под поясную резинку), вышел из торгового зала, не оплатив товар на кассе, и направился в сторону Центрального рынка. Но примерно через 30-40 минут после этого на улице Советской у магазина «Актив» его остановили полицейские. При этом украденную колбасу парень продать ещё не успел и сразу во всём сознался. После этого подростка отвезли в отдел полиции №8 и допросили в присутствии отца.

В суде парень полностью признал вину. По статье 158.1 УК РФ ему назначили 80 часов обязательных работ.
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#мелкое хищение #кража
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Комментарии (2)

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Ежов

6 минут назад
жалко что он при И.В Сталине не родился
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