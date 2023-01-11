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АвтоВАЗ предлагает повысить размер утильсбора в 2023 году
Несмотря на резкое снижение поставок иномарок в РФ, АВТОВАЗ предлагает увеличить размер утилизационного сбора для дополнительной защиты внутреннего рынка от импорта, - пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
По сведениям издания, в кабмине данную идею уже несколько раз отвергали. Такой шаг ограничил бы и без того немногочисленные локализованные проекты на базе китайских автомобилей.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о необходимости повысить размер утильсбора на легковые автомобили для сохранения уровня барьера для импорта. По его словам, утильсбор сегодня составляет 170 тысяч рублей. Если раньше по отношению к цене автомобиля это было таким останавливающим стоп-фактором — порядка 10–15% в некоторых моделях, то сейчас это гораздо ниже 10% по многим моделям, - заявил он.
Утильсбор выполняет роль барьера от импорта, но платится за все машины — и ввезенные, и выпущенные в РФ. Базовая ставка сбора для легковых машин составляет 20 тысяч рублей. Она умножается на коэффициент в зависимости от объема двигателя. Сумма в 170 тысяч рублей, которую назвал Соколов (точнее — 178,4 тысяч рублей) представляет собой сбор для машин с двигателем 1–2 тыс. куб. см.
Последний раз утильсбор повышался в 2020 году. В среднем в сегменте легковых автомобилей тогда коэффициенты выросли на 110,7%, что привело к увеличению цен не только на импортные, но и на произведенные в РФ машины. Автоконцерны, которые заключили специнвестконтракты (СПИК), могут претендовать на компенсацию утильсбора. С 2022 года возмещение полностью зависит от уровня локализации.
В сегменте легковых машин коэффициенты выросли на 110,7%. В итоге цены подскочили и на импортные машины, и сошедшие с конвейера в России.
Автопроизводители, заключившие СПИК, могут рассчитывать на компенсацию утильсбора. С прошлого года на возмещение влияет уровень локализации производства выпускаемой продукции.
По словам автоэксперта Владимира Беспалова, рост утильсбора не решит проблему с дефицитом товарных машин, но при этом спровоцирует увеличение прайсов.
По сведениям издания, в кабмине данную идею уже несколько раз отвергали. Такой шаг ограничил бы и без того немногочисленные локализованные проекты на базе китайских автомобилей.
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о необходимости повысить размер утильсбора на легковые автомобили для сохранения уровня барьера для импорта. По его словам, утильсбор сегодня составляет 170 тысяч рублей. Если раньше по отношению к цене автомобиля это было таким останавливающим стоп-фактором — порядка 10–15% в некоторых моделях, то сейчас это гораздо ниже 10% по многим моделям, - заявил он.
Утильсбор выполняет роль барьера от импорта, но платится за все машины — и ввезенные, и выпущенные в РФ. Базовая ставка сбора для легковых машин составляет 20 тысяч рублей. Она умножается на коэффициент в зависимости от объема двигателя. Сумма в 170 тысяч рублей, которую назвал Соколов (точнее — 178,4 тысяч рублей) представляет собой сбор для машин с двигателем 1–2 тыс. куб. см.
Последний раз утильсбор повышался в 2020 году. В среднем в сегменте легковых автомобилей тогда коэффициенты выросли на 110,7%, что привело к увеличению цен не только на импортные, но и на произведенные в РФ машины. Автоконцерны, которые заключили специнвестконтракты (СПИК), могут претендовать на компенсацию утильсбора. С 2022 года возмещение полностью зависит от уровня локализации.
В сегменте легковых машин коэффициенты выросли на 110,7%. В итоге цены подскочили и на импортные машины, и сошедшие с конвейера в России.
Автопроизводители, заключившие СПИК, могут рассчитывать на компенсацию утильсбора. С прошлого года на возмещение влияет уровень локализации производства выпускаемой продукции.
По словам автоэксперта Владимира Беспалова, рост утильсбора не решит проблему с дефицитом товарных машин, но при этом спровоцирует увеличение прайсов.