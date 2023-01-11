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25 минут назад
В Красноярске пожилая женщина погибла под колесами автобуса
В Красноярске водитель автобуса зажал дверью и насмерть задавил пассажирку.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с маршрутным автобусом на улице Глинки в Красноярске.
По предварительной информации, 11 января утром на остановке общественного транспорта "Автовокзал Восточный" на улице Глинки 85-летняя женщина начала заходить в маршрутный автобус №60, - пишет Телеграм-канал МВД 24.
В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в автобус, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колёса автобуса. От полученных травм женщина скончалась, - говорится в сообщении МВД по региону.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По предварительной информации, 11 января утром на остановке общественного транспорта "Автовокзал Восточный" на улице Глинки 85-летняя женщина начала заходить в маршрутный автобус №60, - пишет Телеграм-канал МВД 24.
В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в автобус, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колёса автобуса. От полученных травм женщина скончалась, - говорится в сообщении МВД по региону.
На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.