В России

25 минут назад

В Красноярске пожилая женщина погибла под колесами автобуса

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#ДТП #автобус

В Красноярске водитель автобуса зажал дверью и насмерть задавил пассажирку.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с маршрутным автобусом на улице Глинки в Красноярске.

По предварительной информации, 11 января утром на остановке общественного транспорта "Автовокзал Восточный" на улице Глинки 85-летняя женщина начала заходить в маршрутный автобус №60, - пишет Телеграм-канал МВД 24.

В этот момент 63-летний водитель, не убедившись, что все пассажиры зашли в автобус, начал отъезжать от остановки и закрыл двери. В результате пенсионерку сначала зажало дверьми, а потом она упала под колёса автобуса. От полученных травм женщина скончалась, - говорится в сообщении МВД по региону.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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#ДТП #автобус

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