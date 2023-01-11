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Губернатор Белгородской области сообщил о 6 пострадавших при обстреле Шебекино

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#обстрел #Шебекино

В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что число пострадавших при обстреле в городе Шебекино увеличилось до шести человек.

"В больницу доставлена одна женщина с тяжелыми ранениями. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. 5 пострадавшим помощь оказана бригадами скорой, они отпущены на амбулаторное лечение", - написал Гладков в своем Телеграм-канале.

Кроме того, губернатор поговорил с родственниками пострадавших и жителями поврежденных домов.

"Предложил им временно выехать и разместиться в безопасном месте, кто-то согласился, кто-то покидать дома не хочет", — отметил он.

В результате обстрела повреждены 6 частных домовладений, 5 многоквартирных домов и одна хозяйственная постройка. "Разрушения различной степени тяжести: от выбитых окон до поврежденной кровли и фасадов", — заявил он. Также на одной улице нет света, на данный момент ее переподключают аварийные бригады.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекино. Тогда сообщалось о двух пострадавших: мужчине и женщине. Кроме того, Шебекино подверглось обстрелу со стороны Украины также в ночь на 10 января.
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#обстрел #Шебекино

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