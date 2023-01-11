«Сердце» в Волово разбил житель Курской области после ссоры с девушкой

В ночь с 28 на 29 декабря на территории парка Победы в селе Волово был разбит арт-объект «Сердце». Полицейские выяснили, что инсталляцию повредил 26-летний мужчина после ссоры с девушкой.





«Дознанием установлено, что ночью с 28 на 29 декабря 26-летний житель Курской области поссорился со своей девушкой, которая вылила бутылку спиртного на землю. Возмущенный мужчина выместил злобу на арт-объекте», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



Ущерб от повреждения «Сердца», установленного в парке напротив здания ЗАГСа, оценен в 120 000 рублей. Воловским отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ либо ареста на срок до трех месяцев.



В селе Волово полицейские установили ответственного за акт вандализма - повреждение арт-объекта «Сердце» «Дознанием установлено, что ночью с 28 на 29 декабря 26-летний житель Курской области поссорился со своей девушкой, которая вылила бутылку спиртного на землю. Возмущенный мужчина выместил злобу на арт-объекте», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.Ущерб от повреждения «Сердца», установленного в парке напротив здания ЗАГСа, оценен в 120 000 рублей. Воловским отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ либо ареста на срок до трех месяцев.