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10 минут назад
В Екатеринбурге школьников не пустили в автобус в 30-градусный мороз
До Шадринска подростки в итоге добирались на электричке.
На Южном автовокзале Екатеринбурга детей не пустили в междугородний автобус в 30-градусный мороз.
Двум подросткам пришлось добираться из Екатеринбурга в Шадринск на электричке в мороз, после того как их не пустили в междугородний автобус, несмотря на наличие билетов.
Воспитанники спортивной школы возвращались на занятия после каникул. Дети купили билеты на Северном автовокзале, но сесть в автобус решили на Южном. На перроне кондуктор не пустила их в транспорт, несмотря на возмущение других пассажиров.
Детям пришлось добираться до Шадринска на электричке поздно вечером. Представители компании-перевозчика оправдали действия кондуктора заявив, что при посадке на Северном вокзале их вычеркнули из списка пассажиров, а места продали другим людям. Деньги за проезд школьникам не вернули, - сообщает портал "Е1".
Согласно маршрутной квитанции, сесть они должны были на Северном автовокзале. На Южном вокзале объяснили, что разрешить детям посадку контролер не могла по техническим причинам.
Билеты на рейс по маршруту № 534 в кассе мальчики не оформили, в справочное бюро не обратились, непродолжительное время находились в зале ожидания, затем покинули территорию автовокзала, — пояснили на вокзале.
Двум подросткам пришлось добираться из Екатеринбурга в Шадринск на электричке в мороз, после того как их не пустили в междугородний автобус, несмотря на наличие билетов.
Воспитанники спортивной школы возвращались на занятия после каникул. Дети купили билеты на Северном автовокзале, но сесть в автобус решили на Южном. На перроне кондуктор не пустила их в транспорт, несмотря на возмущение других пассажиров.
Детям пришлось добираться до Шадринска на электричке поздно вечером. Представители компании-перевозчика оправдали действия кондуктора заявив, что при посадке на Северном вокзале их вычеркнули из списка пассажиров, а места продали другим людям. Деньги за проезд школьникам не вернули, - сообщает портал "Е1".
Согласно маршрутной квитанции, сесть они должны были на Северном автовокзале. На Южном вокзале объяснили, что разрешить детям посадку контролер не могла по техническим причинам.
Билеты на рейс по маршруту № 534 в кассе мальчики не оформили, в справочное бюро не обратились, непродолжительное время находились в зале ожидания, затем покинули территорию автовокзала, — пояснили на вокзале.