Оборот розничной торговли в Липецкой области снизился почти на 6%

В январе-ноябре 2022 года оборот розничной торговли составил в Липецкой области 301 миллиард рублей. Меньше чем годом ранее.

По данным Липецкстата, оборот розничной торговли в январе-ноябре прошлого года составил в Липецкой области 301 миллиард рублей. Это меньше на 4 миллиарда чем за тот же период 2021 года, когда оборот превысил 305,9 миллиардов рублей и стал выше на 4,8% чем годом ранее. В прошлом же году оборот упал на 5,7% по отношению к прошлому году.



Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитками и табачными изделиями составил 148 миллиардов рублей. Меньше на 4% чем годом ранее.



153 миллиарда рублей составил розничный оборот непродовольственных товаров. Это тоже меньше чем за тот же период 2021 года, на 7,4%.



В расчете на душу населения оборот розничной торговли составил – 271 тысяча рублей.



Оборот общественного питания снизился на 2,4%, и составил 89 млрд рублей.





