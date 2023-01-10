Общество

33 минуты назад

Оборот розничной торговли в Липецкой области снизился почти на 6%

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#торговля #статистика
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Оборот розничной торговли в Липецкой области снизился почти на 6%

В январе-ноябре 2022 года оборот розничной торговли составил в Липецкой области 301 миллиард рублей. Меньше чем годом ранее.

По данным Липецкстата, оборот розничной торговли в январе-ноябре прошлого года составил в Липецкой области 301 миллиард рублей. Это меньше на 4 миллиарда чем за тот же период 2021 года, когда оборот превысил 305,9 миллиардов рублей и стал выше на 4,8% чем годом ранее. В прошлом же году оборот упал на 5,7% по отношению к прошлому году.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитками и табачными изделиями составил 148 миллиардов рублей. Меньше на 4% чем годом ранее.

153 миллиарда рублей составил розничный оборот непродовольственных товаров. Это тоже меньше чем за тот же период 2021 года, на 7,4%.

В расчете на душу населения оборот розничной торговли составил – 271 тысяча рублей.

Оборот общественного питания снизился на 2,4%, и составил 89 млрд рублей.


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#торговля #статистика
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Комментарии (2)

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Патриот

9 минут назад
Невидимая рука рынка..
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А как же???

18 минут назад
Рост благополучия и благосостояния?
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