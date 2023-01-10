33 минуты назад
Оборот розничной торговли в Липецкой области снизился почти на 6%
В январе-ноябре 2022 года оборот розничной торговли составил в Липецкой области 301 миллиард рублей. Меньше чем годом ранее.
Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитками и табачными изделиями составил 148 миллиардов рублей. Меньше на 4% чем годом ранее.
153 миллиарда рублей составил розничный оборот непродовольственных товаров. Это тоже меньше чем за тот же период 2021 года, на 7,4%.
В расчете на душу населения оборот розничной торговли составил – 271 тысяча рублей.
Оборот общественного питания снизился на 2,4%, и составил 89 млрд рублей.
Патриот
А как же???