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Вклад стал наиболее доходным инструментом в 2022 году

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#вклады

Рублевый депозит показал максимальную доходность среди наиболее популярных активов при консервативной стратегии инвестирования в 2022 году. Об этом сказано в исследовании FinExpertiza. 

При открытии вклада на 100 тыс. рублей в начале года и фиксации прибыли в конце него россиянин мог получить 7,7 тыс. рублей. Вложив ту же сумму в корпоративные облигации, инвестор заработал бы 7,2 тыс. рублей, а в ОФЗ — 3,2 тыс., сообщают «Известия».

Другие наиболее популярные инструменты показали отрицательную доходность в 2022 году при консервативной стратегии инвестирования. Так, например, в случае покупки российских акций в январе и продаже бумаг в декабре инвестор потерял бы 39,2%. 

Вложения в иностранные акции также обернулись бы убытками — в 2022 году фондовый индекс S&P 500 полной доходности снизился на 18,6%. При покупке таких паев на 100 тыс. рублей российский инвестор потерял бы 23,4 тыс. с учетом разницы курса. Лидером же по падению цены стал биткоин — за год стоимость монеты в рублях снизилась на 62,8%, сказано в исследовании.

Депозит вряд ли сохранит свою привлекательность в 2023 году, считает инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Алексей Денискин. По его словам, доходность вкладов скорее всего останется в пределах 7,5%. При этом долговой рынок может стать неплохой альтернативой.

Давление на акции, сырьевые активы и криптовалюты может продолжиться, отметил главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман. Однако перспективными способны оказаться, например, сильно подешевевшие в прошлом году акции ряда госбанков, ритейлеров и IT компаний, добавил эксперт.

110
#вклады

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