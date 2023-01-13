9 декабря в Липецке прошел семинар по плиточной облицовке с применением современных материалов «Ceresit»

Организаторы семинара компании «Термострой», «Церезит» и «Kerama Marazzi» объединились для обучения профильных специалистов.

Вовлечение плиточников в подобные коллаборации крайне выгодно всем, в том числе и конечному покупателю.





За последние годы технологии производства материалов для плиточной облицовки серьезно изменились.

«Самая первая гидроизоляция - это деготь. Потому битумная - самая распространенная. Но битумная гидроизоляция очень подвержена трещинам и боится морозов». - говорит технический специалист компании «Ceresit» Валерий Ным.

«Современные смеси считаются более морозоустойчивыми. Главное - соблюдать технологию нанесения. Тот же принцип - и для других видов работ - укладки настенной плитки и последующей ее обработки, отделки бассейнов.»

«Современные материалы - это тонкослойные технологичные материалы. Ими очень легко работать. Они держат тонкий слой и в то же время набирают высокую прочность» - рассказывает ведущий спикер Семинара и главный технолог компании «Ceresit» А. В. Вавилов.





Более 60 профессиональных плиточников собрали организаторы семинара. Во время теоретической части его участники получили возможность выиграть множество призов. Главным призом семинара стал профессиональный плиткорез – главный инструмент плиточника.

На мастер-классе специалисты получили уникальные навыки по работе с ультрасовременными материалами на образцах «Kerama Marazzi».





Станислав Юрин – директор Липецкого филиала ООО «Ока Керама» выступил спикером семинара и познакомил участников с современными трендами плитки, форматами, особенностями работы с ней. «Kerama Marazzi» также наградила самых активных участников семинара памятными подарками.





Невероятно уютная обстановка царила на семинаре, потому что каждый из его участников был заинтересован в процессе.

«Все должно быть профессионально! Люди, которые оказывают конечную услугу потребителям, должны быть частью нашей большой команды и профессионально преподносить как свой, так и наш труд». – говорит руководитель отдела продаж организатора семинара ООО «Термострой» - Вера Зеленина.





















ООО «Термострой», ООО Хенкель Рус

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