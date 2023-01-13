Бизнес

7 минут назад

9 декабря в Липецке прошел семинар по плиточной облицовке с применением современных материалов «Ceresit»

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9 декабря в Липецке прошел семинар по плиточной облицовке с применением современных материалов «Ceresit»

Организаторы семинара компании «Термострой», «Церезит» и «Kerama Marazzi» объединились для обучения профильных специалистов.

Вовлечение плиточников в подобные коллаборации крайне выгодно всем, в том числе и конечному покупателю.

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За последние годы технологии производства материалов для плиточной облицовки серьезно изменились.

«Самая первая гидроизоляция - это деготь. Потому битумная - самая распространенная. Но битумная гидроизоляция очень подвержена трещинам и боится морозов». -  говорит технический специалист компании «Ceresit» Валерий Ным.

«Современные смеси считаются более морозоустойчивыми. Главное - соблюдать технологию нанесения. Тот же принцип - и для других видов работ - укладки настенной плитки и последующей ее обработки, отделки бассейнов.»

«Современные материалы - это тонкослойные технологичные материалы. Ими очень легко работать. Они держат тонкий слой и в то же время набирают высокую прочность» - рассказывает ведущий спикер Семинара и главный технолог компании «Ceresit» А. В. Вавилов.

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Более 60 профессиональных плиточников собрали организаторы семинара. Во время теоретической части его участники получили возможность выиграть множество призов. Главным призом семинара стал профессиональный плиткорез – главный инструмент плиточника.

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На мастер-классе специалисты получили уникальные навыки по работе с ультрасовременными материалами на образцах «Kerama Marazzi».

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Станислав Юрин – директор Липецкого филиала ООО «Ока Керама» выступил спикером семинара и познакомил участников с современными трендами плитки, форматами, особенностями работы с ней. «Kerama Marazzi» также наградила самых активных участников семинара памятными подарками.

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Невероятно уютная обстановка царила на семинаре, потому что каждый из его участников был заинтересован в процессе.

«Все должно быть профессионально! Люди, которые оказывают конечную услугу потребителям, должны быть частью нашей большой команды и профессионально преподносить как свой, так и наш труд». – говорит руководитель отдела продаж организатора семинара ООО «Термострой» - Вера Зеленина.

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ООО «Термострой», ООО Хенкель Рус

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