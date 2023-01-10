НЛМК Live

14 минут назад

Проект «Виртуальные тренажеры НЛМК» признали одним лучших образовательных решений страны

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#тренажеры

НЛМК стал лауреатом всероссийской премии «Эффективное образование-2022» в номинации «Платформа года».

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На премии лучших образовательных проектов комбинат представил корпоративную платформу для профильного обучения. Это сервис, с помощью которого автоматизировано обучение с использованием всех современных форматов электронных тренажеров: 2D и 3D-симуляции, тренажеры виртуальной и дополненной реальности. Пользоваться ими могут сотрудники НЛМК, а также студенты и школьники, которые участвуют в профориентационных программах компании. 

Обучение в формате виртуальной реальности помогает максимально погрузиться в рабочую ситуацию. К примеру, слесарь-ремонтник увидит на обучающем экране двигатель, сможет снять с него крышку, открутить болты, достать сломанную деталь. 

Уже сейчас на платформе доступны 14 тренажеров, которыми пользуются более 20 тысяч сотрудников. В ближайшее время список пополнят еще более 20 тренажеров, адаптированных под специфику НЛМК.

«Развитие персонала – один из ключевых приоритетов компании. Ежегодно более 70% сотрудников проходят профессиональную переподготовку, а более 20 000 тысяч студентов и школьников участвуют в профориентационных и образовательных программах НЛМК», - сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.
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#тренажеры

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