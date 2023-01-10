Происшествия

11 минут назад

Подсудимый упал на пол и начал биться в судорогах: его спас пристав

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#приставы #суд
Подсудимый упал на пол и начал биться в судорогах: его спас пристав

У мужчины случился приступ эпилепсии.

В Становлянском районном суде Липецкой области в селе Красное судебный пристав спас человека. 

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, в суде рассматривали уголовное дело по обвинению мужчины в двух преступлениях по части 1 статьи 157 УК РФ -  неуплате алиментов. Подсудимый очень волновался, у него дрожали руки, срывался голос. Через несколько минут после начала заседания он упал на пол и начал биться в судорогах. У мужчины случился приступ эпилепсии.

Майор внутренней службы Александр Мезенцев быстро сориентировался в ситуации и оперативно оказал первую доврачебную медицинскую помощь мужчине – до прибытия скорой помощи провёл все необходимые действия, направленные на обеспечение свободного дыхания.  

«Своевременные грамотные действия Александра Мезенцева помогли спасти человеку жизнь и избежать возможных тяжких последствий», - отмечают в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.
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#приставы #суд

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