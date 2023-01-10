Липецкая вечЁрка: новые штрафы для водителей, с ружьем за детскую площадку и зимние красавицы

Сегодня, 10 января, в управлении информатизации разъяснили, как будут штрафовать водителей, которые бросают мусор на дорогу, в суд направлено уголовное дело мужчины, отстаивавшего с ружьем детскую площадку, и в исправительной колонии провели конкурс «Зимняя красавица — 2023».





Немного успокаивает тот факт, что на видеокамерах пока нет софта, который бы позволял фиксировать такие нарушения автоматически. Пока же



«Технологии не стоят на месте, мы уверены, что после принятия такого закона российские программисты добавят в комплексы фиксации нарушений новую функцию — чтобы искусственный интеллект выявлял мусорящие автомобили самостоятельно, без помощи человека», — предположил руководитель управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко.



Новость зацепила читателей и они начали упражняться в остроумии, оставляя комментарии.



— Это что же? За окурок из окошка машины — 10 000 рублей? Тогда надо стукачам процент отстёгивать, — предложил Депутат.



— Ну оглядывайтесь теперь, курильщики, — добавил прихвостень.



— Патриотизм начинается с малого, любовь к своей земле, хранить в чистоте и порядке, если это напрочь отсутствует, то никакой патриотизм не привьешь, — написал Липчанин.



64-летнего жителя Подгорного будут судить сразу по двум статьям Уголовного кодекса: «Угроза убийством» и «Хулиганство с применением оружия». И все



— Уточните, о какой детской площадке речь? Может это про детскую площадку, которую нужно демонтировать, потому что она мешает проезду местному царьку к его хоромам невероятной красоты? Почему не написано, по какой причине демонтаж детской площадке нужен? Новую будут делать? Фото площадки где? Почему УК так заинтересовалась этой площадкой, но ее совсем не интересует состояние прилегающей территории? — спросила в комментариях Оксана.



Женщины содержащиеся в исправительной колонии №7 участвовали в фотоконкурсе



























Фото пресс-службы УФСИН Липецкой области



Этой ночью в Липецке С 11 января осложнится жизнь водителей, которые любят выбрасывать окурки и другой мусор из на дороги и улицы. Теперь их могут привлечь к ответственности с помощью технических средств видеофиксации. Минимальный штраф, который грозит нарушителям — 10 000 рублей. А у рецидивистов могут даже конфисковать автомобиль.Немного успокаивает тот факт, что на видеокамерах пока нет софта, который бы позволял фиксировать такие нарушения автоматически. Пока же доказательством нарушений могут стать записи видеорегистраторов или уличных видеокамер.«Технологии не стоят на месте, мы уверены, что после принятия такого закона российские программисты добавят в комплексы фиксации нарушений новую функцию — чтобы искусственный интеллект выявлял мусорящие автомобили самостоятельно, без помощи человека», — предположил руководитель управления цифрового развития Липецкой области Станислав Корниенко.Новость зацепила читателей и они начали упражняться в остроумии, оставляя комментарии.— Это что же? За окурок из окошка машины — 10 000 рублей? Тогда надо стукачам процент отстёгивать, — предложил— Ну оглядывайтесь теперь, курильщики, — добавил— Патриотизм начинается с малого, любовь к своей земле, хранить в чистоте и порядке, если это напрочь отсутствует, то никакой патриотизм не привьешь, — написал64-летнего жителя Подгорного будут судить сразу по двум статьям Уголовного кодекса: «Угроза убийством» и «Хулиганство с применением оружия». И все из-за конфликта на детской площадке . Дело было так. Рабочие со всеми необходимыми документами приехали на улицу Крайнюю в село Подгорное, чтобы разобрать старую детскую площадку. Местные жители возмутились и один из них вышел вроде как с с ружьем (так уверяли очевидцы, но оружие впоследствии не нашли) и направил его в сторону директора строительной компании, пригрозив убить, а потом выстрелил в «ГАЗель» строителей.— Уточните, о какой детской площадке речь? Может это про детскую площадку, которую нужно демонтировать, потому что она мешает проезду местному царьку к его хоромам невероятной красоты? Почему не написано, по какой причине демонтаж детской площадке нужен? Новую будут делать? Фото площадки где? Почему УК так заинтересовалась этой площадкой, но ее совсем не интересует состояние прилегающей территории? — спросила в комментарияхЖенщины содержащиеся в исправительной колонии №7 участвовали в фотоконкурсе «Зимняя красавица — 2023» . Конкурсантки должны были создать красивый женский образ.Этой ночью в Липецке ожидается до -20 градусов , завтра днем потеплеет до -13. Морозы скоро уйдут, но бдительность терять не стоит. Это может привести к негативным последствиям. В областной детской больнице сейчас лечится полуторагодовалая малышка с обморожением кисти . А накануне в Задонске спасатели вытащили из полыньи женщину , которая с приятелем каталась на ватрушке.