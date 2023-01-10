Мобилизованного 32-летнего отца четверых детей вернули домой в Липецк

К моменту демобилизации отец четверых детей получил ранение, с ним была потеряна связь.

Благодаря вмешательству Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана домой в Липецк вернулся её один мобилизованный. Как рассказали GOROD48 в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области, 32-летний мужчина, мобилизованный 24 октября прошлого года, вернулся домой 4 января.



В его семье воспитываются четверо детей в возрасте до 16 лет, двое — его родных и ещё двоих он усыновил после мобилизации. У мужчины 9-летний ребёнок от первого брака, годовалый ребёнок — от второго брака и двое усыновлённых во втором браке детей — 9-ти и 10-ти лет.



На момент призыва по мобилизации в действиях военного комиссариата никаких нарушений не было: у мужчины по всем документам было двое детей, о наличии двоих других детей военкомат просто не знал.



К моменту выхода приказа о демобилизации, липчанин уже участвовал в специальной военной операции, получил ранение, лечился в госпитале, с ним была потеряна связь.



Мужчину долго искали и нашли только 29 декабря. У родных появилась надежда: Новый год глава семьи и отец четверых детей встретит дома. Но какой-то причине что-то не срослось.



В результате липчанин вернулся домой 4 января. Рождество он уже праздновал с семьей.