Общество

сегодня, 16:18

Неработающим старикам проиндексировали пенсию

13 1092
#пенсия
2
Неработающим старикам проиндексировали пенсию

С 1 января пенсии выросли на 4,8%.

С 1 января пенсии выросли на 4,8%. В Липецкой области увеличившуюся пенсию получат 302 531 человек — такое у нас количество неработающих пенсионеров. А вот 63 710 работающим пенсионерам пенсию де-юре проиндексируют на бумаге, а де-факто прибавку «живыми деньгами» они получат только после увольнения. Об этом GOROD48 сообщили в региональном управлении Социального фонда России.

Средний размер пенсии по региону после этой индексации составил 19 472 рубля 56 копеек.

В предыдущий раз пенсию индексировали 1 июня прошлого года 2022 года — тогда она выросла на 10%.
13 1092
#пенсия
2

Комментарии (13)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Mikl

8 минут назад
Не вижу здесь работы пенсионного фонда, взяли обобрали предпенсионеров и раздали неработающей молодежи и кинули копейку тем пенсионерам у кого она есть и так. Все в духе военного коммунизма отобрать у одних и раздать другим, помним и Ленина и Троцкого да и Сталина туда же, хотя он и цены потом снижал, строил каналы и реки куда надо текли и куда надо впадали.
ответить

цирк

12 минут назад
почему нелегитимные чинуши так сотворили ,что сколько бы не работал человек, все равно не хватит баллов, если по неразумению, то надо исправлять ,если целенаправленно, все вернется бумерангом и от кары не спрятаться-145 проц
ответить

не,не слышал

15 минут назад
Земляк, Болонская система.
ответить

Депутат

19 минут назад
Ну получил я пенсию, пусть 20000 руб., но ведь пятая часть уже не моя, государство забирает у меня с каждой покупки хотя бы тот же НДС 20%, не считая прочих акцизов. Выходит, что дали мне не 20 тыс., а максимум 16. А ведь НДС - это налог с добавленной стоимости, и хоть ты и не лавочник, но платить его будешь!
ответить

Лена

20 минут назад
Ваще то пенсии получают и неработающие,которым и 30 лет.
ответить

Да уж

22 минуты назад
Теперь молодняк лет под 70 заживёт.Сейчас счета получим и прослезимся.Позор.
ответить

КОМДИВ

24 минуты назад
Старикам прибавят а старухам---нет?
ответить

Nik

27 минут назад
Обещалки всё перетирают пенсии бросают кости вместо того чтоб установить конкретно пм по всей России допустим 30т а и плясать от этого пм начисляя % учитывая кризис и не на 5-8 %а идти чють опережая кризис и недумая как бы не прогадать
ответить

Сергей

34 минуты назад
И кто нас будет уважать, если мы сами себя не уважаем! Это печальные факты .
ответить

ГОСТЬ53

36 минут назад
Почему старики-то???? Они работают все, а на время перерасчета рассчитываются, а потом снова устраиваются на работу. Это не старики... Что-же, значит, если мужику до 65 лет работать по новой драконовской реформе- то он старик? Нет, он человек средних лет, предпенсионник!!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Мобилизованного 32-летнего отца четверых детей вернули домой в Липецк
#мобилизация #спецоперация
Мобилизованного 32-летнего отца четверых детей вернули домой в Липецк

53 минуты назад

Общество
Среди осужденных выбрали «Зимних красавиц»
#УФСИН
2
Среди осужденных выбрали «Зимних красавиц»

сегодня, 16:06

Общество
«Квадра» закончила ремонт трубы на площади Победы
#ремонт
2
«Квадра» закончила ремонт трубы на площади Победы

сегодня, 15:05

Общество
Полуторагодовалая девочка обморозила руку
#обморожение
Полуторагодовалая девочка обморозила руку

сегодня, 14:50

Общество
В Липецке разобрали часть вентиляционной шахты, чтобы спасти кошку
#животные #кошка
7
В Липецке разобрали часть вентиляционной шахты, чтобы спасти кошку

сегодня, 13:32

Общество
«Уже неделю парит из подвала»
#ЖКХ
14
«Уже неделю парит из подвала»

сегодня, 10:18

Общество