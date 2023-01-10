Неработающим старикам проиндексировали пенсию

С 1 января пенсии выросли на 4,8%.

С 1 января пенсии выросли на 4,8%. В Липецкой области увеличившуюся пенсию получат 302 531 человек — такое у нас количество неработающих пенсионеров. А вот 63 710 работающим пенсионерам пенсию де-юре проиндексируют на бумаге, а де-факто прибавку «живыми деньгами» они получат только после увольнения. Об этом GOROD48 сообщили в региональном управлении Социального фонда России.



Средний размер пенсии по региону после этой индексации составил 19 472 рубля 56 копеек.



В предыдущий раз пенсию индексировали 1 июня прошлого года 2022 года — тогда она выросла на 10%.