Среди осужденных выбрали «Зимних красавиц»

Осуждённые попробовали себя в качестве моделей, визажистов и фотографов.

В Центре социально-психологической реабилитации осужденных исправительной колонии №7 прошел фотоконкурс «Зимняя красавица-2023». Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, конкурсантки должны были создать красивый женский образ, а после состоялась фотосессия.«Многие осуждённые захотели попробовать себя в качестве моделей, поэкспериментировав с собственной внешностью, другие решили испытать себя в качестве визажиста, проявив фантазию в создании ярких креативных образов. Используя косметику, краски, аппликации, блестки участницы мероприятия с удовольствием экспериментировали с прическами, макияжем, вовлекаясь в творческий процесс. Разрешалось использовать любые средства декоративной косметики и декора, соответствующие задуманному образу», - отмечают в пресс-службе.