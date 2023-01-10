Общество

сегодня, 16:06

Среди осужденных выбрали «Зимних красавиц»

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#УФСИН
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Среди осужденных выбрали «Зимних красавиц»

Осуждённые попробовали себя в качестве моделей, визажистов и фотографов.

В Центре социально-психологической реабилитации осужденных исправительной колонии №7 прошел фотоконкурс «Зимняя красавица-2023». Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, конкурсантки должны были создать красивый женский образ, а после состоялась фотосессия.

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«Многие осуждённые захотели попробовать себя в качестве моделей, поэкспериментировав с собственной внешностью, другие решили испытать себя в качестве визажиста, проявив фантазию в создании ярких креативных образов. Используя косметику, краски, аппликации, блестки участницы мероприятия с удовольствием экспериментировали с прическами, макияжем, вовлекаясь в творческий процесс. Разрешалось использовать любые средства декоративной косметики и декора, соответствующие задуманному образу», - отмечают в пресс-службе.

Фото пресс-службы УФСИН России по Липецкой области
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#УФСИН
4

Комментарии (2)

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красота.писаная

50 минут назад
Вот так,, ага, в данном случае с указанием статьи УК.
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Вот так,

сегодня, 16:18
Обычно, когда прошёл конкурс, то сообщают о его победителях.
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