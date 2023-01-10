Аномальные морозы задержатся еще на день

7 января на территории Липецкой области сохранится опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода со среднесуточными температурами 12-19 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области останется под влиянием антициклона – погода сохранится холодной, преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 11 и 12 января - 11-16 градусов мороза, что на 4-8 градусов ниже нормы, 13 января – 7 градусов мороза, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 января в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью на улице – от -16 до -21, днем – от 10 до 15 градусов мороза.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от -18 до -20 градусов, днем –11 -13 градусов мороза.



День 11 января стал самым теплым в Липецке в 2016 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1950 году – 33 градусов мороза.

