Семья из Лебедянского района перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Муж и жена хотели заработать на инвестициях.

Жителей Лебедянского района обманули на 2 150 000 рублей. Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина решил попробовать себя в роли инвестора и сначала по советам «финансового помощника» перевёл собственные 200 000 рублей, а потом ещё и взял в кредит 900 000 рублей, которые также перевел на счёт мошенников.



После этого мужчине пришло сообщение, что он заработал 56 000 долларов. Чтобы вывести деньги, потребовался миллион рублей. Теперь кредит взяла уже жена 41-летнего мужчины.



Всего семья с октября 2022 года по 4 января этого года потеряла 2 150 000 рублей.



49-летняя жительница Усманского района поверила фальшивому сайту газодобывающей компании и перевела мошенникам 600 000 рублей, которые взяла в кредит в двух банках, чтобы инвестировать в акции.



А 65-летней липчанке 9 января позвонил «сотрудник полиции», испугал историей о том, что мошенники хотят завладеть её деньгами, женщина ему поверила и лишилась 260 000 рублей.