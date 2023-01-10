Происшествия

16 минут назад

Семья из Лебедянского района перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

210
#мошенничество
1
Семья из Лебедянского района перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Муж и жена хотели заработать на инвестициях.

Жителей Лебедянского района обманули на 2 150 000 рублей. Как сообщает пресс-служба полиции, мужчина решил попробовать себя в роли инвестора и сначала по советам «финансового помощника» перевёл собственные 200 000 рублей, а потом ещё и взял в кредит 900 000 рублей, которые также перевел на счёт мошенников.

После этого мужчине пришло сообщение, что он заработал 56 000 долларов. Чтобы вывести деньги, потребовался миллион рублей. Теперь кредит взяла уже жена 41-летнего мужчины.

Всего семья с октября 2022 года по 4 января этого года потеряла 2 150 000 рублей.

49-летняя жительница Усманского района поверила фальшивому сайту газодобывающей компании и перевела мошенникам 600 000 рублей, которые взяла в кредит в двух банках, чтобы инвестировать в акции.

А 65-летней липчанке 9 января позвонил «сотрудник полиции», испугал историей о том, что мошенники хотят завладеть её деньгами, женщина ему поверила и лишилась 260 000 рублей.
210
#мошенничество
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Водителей могут оштрафовать за выброшенный из машины мусор
#мусор #водители
Водителей могут оштрафовать за выброшенный из машины мусор

16 минут назад

Происшествия
В Задонске 44-летняя женщина провалилась под лёд
#спасатели #УГПСС
7
В Задонске 44-летняя женщина провалилась под лёд

37 минут назад

Происшествия
Автомобиль «Рено» занесло на встречную полосу и он столкнулся с «Тойотой»
#ДТП
6
Автомобиль «Рено» занесло на встречную полосу и он столкнулся с «Тойотой»

сегодня, 14:52

Происшествия
В Липецке на тамбовской трассе столкнулись «Фольксваген Тигуан» и «Рено Аркана»
#ДТП
1
В Липецке на тамбовской трассе столкнулись «Фольксваген Тигуан» и «Рено Аркана»

сегодня, 14:45

Происшествия
30-летний мужчина и 33-летняя женщина пытались ввезти в Липецкую область 700 граммов метадона и геро...
#наркотики
1
30-летний мужчина и 33-летняя женщина пытались ввезти в Липецкую область 700 граммов метадона и геро...

сегодня, 14:26

Происшествия
Липчанин взял в долг 465 000 рублей и не отдал
#мошенничество #кража
3
Липчанин взял в долг 465 000 рублей и не отдал

сегодня, 14:15

Происшествия