Общество

48 минут назад

«Квадра» закончила ремонт трубы на площади Победы

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#ремонт
«Квадра» закончила ремонт трубы на площади Победы

Сегодня энергетики закопают ямы, а плиточное покрытие тротуара и асфальт обязаны восстановить к 26 января.

Еще в конце декабря липецкий филиал ПАО «Квадра» начал раскопки на площади Победы для поиска утечек на теплосети. Прошли длинные новогодние выходные, и только сегодня энергетики стали закапывать ямы на месте ремонтных работ. Когда же компания восстановит плиточное покрытие тротуара и асфальт?

– Ремонт был завершен еще 30 декабря. Сейчас наши бригады засыпают место раскопок и вывозят с площади лишний грунт. Все работы будут завершены до 26 января, – сообщили GOROD48 в пресс-службе «Квадры».

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В пресс-службе мэрии сказали, что 25 декабря в связи с порывом трубы с горячей водой на площади Победы «Квадра» обратилась в управление главного смотрителя Липецка за разрешением на ремонтно-восстановительные работы. Получив разрешение, энергетики начали раскопки и ремонт.

– Из информации ПАО «Квадра» следует, что ремонт тепловой сети выполнен. Окончание работ – 26 января. Отметим, срок действия разрешения может быть продлен при наличии на то объективных причин. Если же ресурсоснабжающая организация не уложится в отведенное на ремонт время, ей выпишут предостережение. По истечению его срока документы передают в прокуратуру, – сказали в мэрии.
1 240
#ремонт

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Смотритель зоопарка

15 минут назад
УРА! Через пару неделек повторим
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