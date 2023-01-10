Происшествия
сегодня, 14:52
Автомобиль «Рено» занесло на встречную полосу и он столкнулся с «Тойотой»
ДТП произошло на 39-м километре дороги Воскресеновка-Ивановка-Берёзовка-Данков.
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Сегодня в 11.00 в Липецкой области на 39-м километре дороги Воскресеновка-Ивановка-Берёзовка-Данков произошло ДТП.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Рено», не справилось с управлением, машину занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Тойотой» под управлением 33-летнего мужчины.
В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Рено», не справилось с управлением, машину занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Тойотой» под управлением 33-летнего мужчины.
В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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