Происшествия

сегодня, 14:52

Автомобиль «Рено» занесло на встречную полосу и он столкнулся с «Тойотой»

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#ДТП

ДТП произошло на 39-м километре дороги Воскресеновка-Ивановка-Берёзовка-Данков.

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Сегодня в 11.00 в Липецкой области на 39-м километре дороги Воскресеновка-Ивановка-Берёзовка-Данков произошло ДТП.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 39-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Рено», не справилось с управлением, машину занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Тойотой» под управлением 33-летнего мужчины.

В ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
6 1291
#ДТП

Комментарии (6)

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Да уж

5 минут назад
Ежик, ржу не могу!))))) Уваркина-то при чём тут?))))
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Гомерический хохот

21 минуту назад
Ежик, какое отношение мэр имеет к дороге Воскресеновка-Ивановка-Берёзовка-Данков?)))))))))))
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Ещё один Житель

23 минуты назад
"женщина ... не справилось с управлением" - хорошо сказано!
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Водила со стажем

31 минуту назад
Дело было не в бобине.... (Шофёрская мудрость)
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Сергей

34 минуты назад
Спасибо за хорошее содержание дорог и качественный ремонт
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Ежик

52 минуты назад
Трассы вообще нечищены и не посыпаны, где мэр?
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