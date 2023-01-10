Общество
сегодня, 14:50
Полуторагодовалая девочка обморозила руку
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Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.
Сегодня в областную детскую больницу из поселка Дачный привезли полуторагодовалую девочку с покрытой красными пузырями кистью.
– У пациентки – обморожение кисти второй степени. Опасности для жизни и здоровья такое повреждение не представляет. Ребенок госпитализирован. Девочка получает все необходимое лечение, – сообщили GOROD48 в больнице.
– У пациентки – обморожение кисти второй степени. Опасности для жизни и здоровья такое повреждение не представляет. Ребенок госпитализирован. Девочка получает все необходимое лечение, – сообщили GOROD48 в больнице.
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