Полуторагодовалая девочка обморозила руку

Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.

Сегодня в областную детскую больницу из поселка Дачный привезли полуторагодовалую девочку с покрытой красными пузырями кистью.



– У пациентки – обморожение кисти второй степени. Опасности для жизни и здоровья такое повреждение не представляет. Ребенок госпитализирован. Девочка получает все необходимое лечение, – сообщили GOROD48 в больнице.