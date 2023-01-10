В Липецке на тамбовской трассе столкнулись «Фольксваген Тигуан» и «Рено Аркана»

ДТП обошлось без пострадавших.

Сегодня утром в Липецке на трассе Орёл-Тамбов столкнулись «Фольксваген Тигуан» под управлением 56-летнего мужчины и автомобиль «Рено Аркана», за рулём которого была 36-летняя женщина.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе полиции, по предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции со стороны водителя «Тигуана». В ДТП никто не пострадал.