Происшествия

сегодня, 14:45

В Липецке на тамбовской трассе столкнулись «Фольксваген Тигуан» и «Рено Аркана»

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#ДТП
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В Липецке на тамбовской трассе столкнулись «Фольксваген Тигуан» и «Рено Аркана»

ДТП обошлось без пострадавших.

Сегодня утром в Липецке на трассе Орёл-Тамбов столкнулись «Фольксваген Тигуан» под управлением 56-летнего мужчины и автомобиль «Рено Аркана», за рулём которого была 36-летняя женщина.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе полиции, по предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции со стороны водителя «Тигуана». В ДТП никто не пострадал.

Фото - vk.com/myregion48
1 882
#ДТП
2

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