Происшествия

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30-летний мужчина и 33-летняя женщина пытались ввезти в Липецкую область 700 граммов метадона и героина

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#наркотики
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Часть запрещённых веществ сожители спрятали в подушке, а остальное – в воздушном фильтре двигателя автомобиля.

В Липецкой области полицейскими пресечён канал поставки опийных наркотиков и «синтетики». Как сообщает пресс-служба полиции, по подозрению в  незаконном обороте наркотиков задержаны граждане страны ближнего зарубежья – 30-летний мужчина и 33-летняя женщина.

По версии следствия, гражданские супруги пытались ввезти на автомобиле в Липецкую область около 700 граммов метадона и героина. Часть запрещённых веществ сожители спрятали в подушке, а остальное – в воздушном фильтре двигателя автомобиля.

В ходе проведения обыска в съёмной квартире задержанных в Московской области также изъято более 1,5 килограмма героина, свыше 54 граммов метадона и упаковочный материал.

Подозреваемые заключены под стражу, в отношении них ОМВД России по Становлянскому району возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту «г» части 5 статьи 228.1 УК РФ.
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#наркотики
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