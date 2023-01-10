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Минэнерго допускает введение новых мер для ограничения дисконта на российскую нефть

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#нефть #дисконт

Министерство будет мониторить цены на нефть и размер дисконта.

Россия при необходимости может принять дополнительные меры для ограничения возможного дисконта на нефть "до пределов, основанных на рыночных ценах", - сообщило Министерство энергетики.

"Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах", - отметили в министерстве.

"Мы подчеркиваем тот факт, что нынешнее незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира и потребует значительных совместных усилий со стороны ответственных стран для исправления ситуации", - заявили в Минэнерго РФ.

Министерство выступило с заявлением, комментируя материал агентства Bloomberg, которое, ссылаясь на статистику Argus Media, отметило, что скидка на российскую нефть Urals по сравнению с Brent выросла до 50%. По их данным, 6 января нефть торговалась по $37,80 за баррель в балтийском порту Приморск, в тот же день цена нефти марки Brent составляла $78,57 за баррель, - пишет "Ъ".

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#нефть #дисконт

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