В России
сегодня, 17:19
Минэнерго допускает введение новых мер для ограничения дисконта на российскую нефть
Министерство будет мониторить цены на нефть и размер дисконта.
Россия при необходимости может принять дополнительные меры для ограничения возможного дисконта на нефть "до пределов, основанных на рыночных ценах", - сообщило Министерство энергетики.
"Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах", - отметили в министерстве.
"Мы подчеркиваем тот факт, что нынешнее незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира и потребует значительных совместных усилий со стороны ответственных стран для исправления ситуации", - заявили в Минэнерго РФ.
Министерство выступило с заявлением, комментируя материал агентства Bloomberg, которое, ссылаясь на статистику Argus Media, отметило, что скидка на российскую нефть Urals по сравнению с Brent выросла до 50%. По их данным, 6 января нефть торговалась по $37,80 за баррель в балтийском порту Приморск, в тот же день цена нефти марки Brent составляла $78,57 за баррель, - пишет "Ъ".
"Результаты мониторинга будут использоваться для подготовки в случае необходимости дополнительных мер, направленных на ограничение возможного дисконта до пределов, основанных на рыночных ценах", - отметили в министерстве.
"Мы подчеркиваем тот факт, что нынешнее незаконное вмешательство западных стран в рыночные механизмы влияет на безопасное и стабильное энергоснабжение мира и потребует значительных совместных усилий со стороны ответственных стран для исправления ситуации", - заявили в Минэнерго РФ.
Министерство выступило с заявлением, комментируя материал агентства Bloomberg, которое, ссылаясь на статистику Argus Media, отметило, что скидка на российскую нефть Urals по сравнению с Brent выросла до 50%. По их данным, 6 января нефть торговалась по $37,80 за баррель в балтийском порту Приморск, в тот же день цена нефти марки Brent составляла $78,57 за баррель, - пишет "Ъ".