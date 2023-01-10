Происшествия

сегодня, 14:15

Липчанин взял в долг 465 000 рублей и не отдал

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#мошенничество #кража
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Липчанин взял в долг 465 000 рублей и не отдал

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В селе Октябрьское Усманского района 35-летний предприниматель в конце декабря 2021 года дал в долг 465 000 рублей, но взявший деньги 30-летний липчанин в назначенный срок их не вернул и перестал выходить на связь.

Как сообщает пресс-служба полиции, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

А 7 января в отдел полиции № 8 обратился 35-летний липецкий предприниматель, у которого украли электроинструменты. По версии следствия, мужчина принял на работу маляра, который в конце ноября прошлого года украл у него из гаража на улице Октябрьской два перфоратора, лазерный нивелир, ручной фрезер, угловую шлифовальную машину - всего инструментов на 67 000 рублей.

Подозреваемый задержан. 29-летний мужчина успел продать часть похищенного за 10 000 рублей, а остальное сдал в ломбард. Часть инструментов будет изъята.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Маляру грозит до пяти лет лишения свободы.
3 927
#мошенничество #кража
3

Комментарии (3)

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Ч

4 минуты назад
" reg " , очень действенный закон !
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Фауст

52 минуты назад
Наверно зарплату не заплатил..
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reg

сегодня, 14:34
Хочешь потерять друга, дай ему в займы.
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