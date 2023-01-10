В России
43 минуты назад
Кабмин установил спецвыплаты отдельным категориям медиков
Предполагается, что общее число получателей выплат составит 1,1 млн человек.
Новые специальные выплаты для медиков получат около 1,1 миллиона человек, в том числе в новых субъектах России, - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.
В 2023 году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей на человека. Постановление, утверждающее порядок таких выплат, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.
Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.
Самую большую специальную социальную выплату – 18,5 тыс. рублей получат врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения будут получать выплаты в размере 14,5 тыс. рублей, а врачи станций или отделений скорой медицинской помощи – в размере 11,5 тыс. рублей.
Такую же сумму – 11,5 тыс. рублей – составит выплата врачам и медицинским работникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей центральных районных, районных или участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения.
Для медсестёр, работающих в центральных районных, районных и участковых больницах, величина социальной выплаты составит 8 тыс. рублей. Медработники со средним образованием, трудящиеся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения, будут дополнительно получать по 6,5 тыс. рублей в месяц.
Фельдшеры и медсёстры станций и отделений скорой помощи будут получать ежемесячные социальные выплаты, составляющие 7 тыс. рублей.
Для младшего медицинского персонала центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи размер выплаты составит 4,5 тыс. рублей в месяц. Такую же сумму будут дополнительно получать фельдшеры и медсёстры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи.
Предполагается, что общее число получателей выплат составит 1,1 миллиона человек. Всего на эти цели будет направлено 152,4 млрд рублей.
В 2023 году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей на человека. Постановление, утверждающее порядок таких выплат, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.
Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.
Самую большую специальную социальную выплату – 18,5 тыс. рублей получат врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения будут получать выплаты в размере 14,5 тыс. рублей, а врачи станций или отделений скорой медицинской помощи – в размере 11,5 тыс. рублей.
Такую же сумму – 11,5 тыс. рублей – составит выплата врачам и медицинским работникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей центральных районных, районных или участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения.
Для медсестёр, работающих в центральных районных, районных и участковых больницах, величина социальной выплаты составит 8 тыс. рублей. Медработники со средним образованием, трудящиеся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения, будут дополнительно получать по 6,5 тыс. рублей в месяц.
Фельдшеры и медсёстры станций и отделений скорой помощи будут получать ежемесячные социальные выплаты, составляющие 7 тыс. рублей.
Для младшего медицинского персонала центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи размер выплаты составит 4,5 тыс. рублей в месяц. Такую же сумму будут дополнительно получать фельдшеры и медсёстры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи.
Предполагается, что общее число получателей выплат составит 1,1 миллиона человек. Всего на эти цели будет направлено 152,4 млрд рублей.