В России

43 минуты назад

Кабмин установил спецвыплаты отдельным категориям медиков

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#выплаты #медики

Предполагается, что общее число получателей выплат составит 1,1 млн человек.

Новые специальные выплаты для медиков получат около 1,1 миллиона человек, в том числе в новых субъектах России, - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

В 2023 году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей на человека. Постановление, утверждающее порядок таких выплат, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.

Прибавки к основной зарплате предназначены для медиков дефицитных специальностей: врачи и специалисты первичного звена здравоохранения, доктора районных больниц, а также врачи, работающие на станциях и в отделениях скорой помощи.

Самую большую специальную социальную выплату – 18,5 тыс. рублей получат врачи центральных районных, районных и участковых больниц. Врачи поликлиник и других амбулаторных учреждений первичного звена здравоохранения будут получать выплаты в размере 14,5 тыс. рублей, а врачи станций или отделений скорой медицинской помощи – в размере 11,5 тыс. рублей.

Такую же сумму – 11,5 тыс. рублей – составит выплата врачам и медицинским работникам с высшим немедицинским образованием, осуществляющим прижизненные гистологические или цитологические исследования, например, при диагностике онкологических заболеваний по направлениям врачей центральных районных, районных или участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена здравоохранения.

Для медсестёр, работающих в центральных районных, районных и участковых больницах, величина социальной выплаты составит 8 тыс. рублей. Медработники со средним образованием, трудящиеся в поликлиниках и других учреждениях первичного звена здравоохранения, будут дополнительно получать по 6,5 тыс. рублей в месяц.

Фельдшеры и медсёстры станций и отделений скорой помощи будут получать ежемесячные социальные выплаты, составляющие 7 тыс. рублей.

Для младшего медицинского персонала центральных районных, районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, а также станций скорой помощи размер выплаты составит 4,5 тыс. рублей в месяц. Такую же сумму будут дополнительно получать фельдшеры и медсёстры, принимающие телефонные вызовы на станциях скорой помощи.

Предполагается, что общее число получателей выплат составит 1,1 миллиона человек. Всего на эти цели будет направлено 152,4 млрд рублей.
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#выплаты #медики

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