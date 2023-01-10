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В Новосибирске жилой дом треснул от мороза

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#холод #мороз #трещина

Жилой дом в Новосибирске начал разрушаться из-за сильного холода.

В Новосибирске жилой пятиэтажный дом пострадал от мороза. На нем появилась огромная трещина практически от основания до самой крыши, - передает РЕН ТВ.

Дом находится на улице Римского-Корсакова. Владелец одной из квартир в доме утром 10 января позвонил в экстренную службу и заявил, что на него падает потолок. Прибывшие на место сотрудники МЧС и коммунальной службы установили, что на жильца обрушилась штукатурка из-за появившейся на шве трещины, - пишет Lenta.ru.

Экстренные службы объединились, чтобы починить здание. Жильцы дома утверждают, что трещина появилась еще несколько лет назад, однако резко увеличилась с наступлением холодов.
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#холод #мороз #трещина

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