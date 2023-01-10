В России

40 минут назад

В Подмосковье в жилом многоквартирном доме произошел взрыв газа

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#взрыв газа #хлопок

Отмечается, что взрыв не привел к горению, были нарушены внутренние перегородки.

Бытовой газ взорвался в жилом многоквартирном доме, расположенном на улице Тимохина в подмосковной Коломне, - сообщает ГУ МЧС по региону.

"Десятого января в 12:07 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о взрыве газа в квартире в городском округе Коломна, село Непецино, улица Тимохина, дом 3, квартира 20. Есть пострадавший", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия сейчас работают 8 единиц техники, 26 человек, из них 12 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причины инцидента устанавливаются.

В релизе ведомства отмечается, что повреждения несущих конструкций нет, пожара не последовало.

85
#взрыв газа #хлопок

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