В Липецке разобрали часть кирпичной кладки вентиляционной шахты, чтобы спасти кошку

Кошка забралась в вентиляционную шахту и не могла самостоятельно выбраться на протяжении двух дней.

Накануне в Липецке спасли кошку из вентиляционной шахты. Как рассказали в приюте для животных «Счастливый берег», к ним обратилась женщина из дома №21 по улице Космонавтов. Её чёрная вислоухая кошка по кличке Гера забралась в вентиляционную шахту и не могла самостоятельно выбраться на протяжении двух дней.



В результате было принять решение разобрать часть кирпичной кладки вентиляционной шахты. Кошку спасли, сейчас она дома.