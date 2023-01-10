Общество

51 минуту назад

В Липецке разобрали часть кирпичной кладки вентиляционной шахты, чтобы спасти кошку

2 435
#животные #кошка
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Кошка забралась в вентиляционную шахту и не могла самостоятельно выбраться на протяжении двух дней.

Накануне в Липецке спасли кошку из вентиляционной шахты. Как рассказали в приюте для животных «Счастливый берег», к ним обратилась женщина из дома №21 по улице Космонавтов. Её чёрная вислоухая кошка по кличке Гера забралась в вентиляционную шахту и не могла самостоятельно выбраться на протяжении двух дней.

В результате было принять решение разобрать часть кирпичной кладки вентиляционной шахты. Кошку спасли, сейчас она дома.
2 435
#животные #кошка
1

Комментарии (2)

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Однако

3 минуты назад
А кто шахту будет ремонтировать?
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ВЕРБЛЮДОЛАМА

27 минут назад
Это пожалуй лучшая новость за последний год. Об обществе и государстве можно судить по отношению к животным.
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