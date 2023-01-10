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сегодня, 14:29
Минцифры хочет довести уровень цифровой грамотности россиян в 2024 году до 75%
Минцифры планирует повысить цифровую грамотность россиян до 75 процентов в ближайшие годы.
Минцифры России рассчитывает к 2024 году довести уровень цифровой грамотности жителей страны до 75%, одним из проектов по достижению данной цели станет новый сезон просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез", проводимый VK и АНО "Цифровая экономика", - сообщает пресс-служба VK.
"Минцифры РФ постоянно ведет работу по повышению уровня цифровой грамотности населения нашей страны: к 2024 году этот показатель должен быть доведен до 75%. В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" уже реализуется множество проектов для усиления цифровых компетенций", - заявила директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что VK и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения и Минцифры запускают новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез", - передает РИА Новости.
"Цифровой ликбез" с помощью образовательных видеороликов научит школьников азам цифровой грамотности и правилам кибербезопасности в современном мире. В роликах расскажут, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети или как правильно действовать, столкнувшись с кибербуллингом", - говорится в сообщении.
"Минцифры РФ постоянно ведет работу по повышению уровня цифровой грамотности населения нашей страны: к 2024 году этот показатель должен быть доведен до 75%. В рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" уже реализуется множество проектов для усиления цифровых компетенций", - заявила директор департамента координации программ и проектов Минцифры Татьяна Трубникова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что VK и АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения и Минцифры запускают новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности "Цифровой ликбез", - передает РИА Новости.
"Цифровой ликбез" с помощью образовательных видеороликов научит школьников азам цифровой грамотности и правилам кибербезопасности в современном мире. В роликах расскажут, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети или как правильно действовать, столкнувшись с кибербуллингом", - говорится в сообщении.