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39 минут назад

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката

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#кинопрокат #Чебурашка
Российская семейная комедия "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко обогнала по сборам картину "Холоп" Клима Шипенко и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

Фильм "Чебурашка" на утро десятого дня проката собрал 3 082 245 827 рублей, - следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

"Мы очень рады, что "Чебурашка" и все фильмы новогоднего проката позволили кинотеатрам заработать, а зрителю поверить в репертуар и получить удовольствие от похода в кинозалы. Говорить о восстановлении [кинотеатрального проката] рано, но индустрия при поддержке государства прилагает к этому максимальные усилия", - заявил ТАСС генеральный продюсер компании Yellow, Black and White и фильма Эдуард Илоян.

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие актеры. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

Прежний лидер — "Холоп", вышедший 26 декабря 2019 года — суммарно заработал 3 082 031 790 рублей. Но первые девять дней проката принесли ему только 963 млн рублей.

Абсолютным лидером в истории отечественного кинопроката пока остается первая часть "Аватара" Джеймса Кэмерона, которая заработала в России 3,5 млрд рублей.

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#кинопрокат #Чебурашка

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