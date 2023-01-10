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В Роспотребнадзоре заявили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю на 52%
Показатель заболеваемости по коронавирусу снизился на 40% по сравнению с предыдущей неделей
Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек, - заявила на первом в 2023 году селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора глава ведомства Анна Попова.
Но, по ее словам, несмотря на снижение заболеваемости, ситуация остается непростой. Обращения граждан в медучреждения в праздники были минимальны, и в настоящее время количество обратившихся лиц за медицинской помощью будет увеличиваться в связи с необходимостью оформления ими больничных листов или ухудшения состояния здоровья.
Глава Роспотребнадзора поручила регионам не снижать контроля за ситуацией и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия, напомнив об обязательном параллельном тестировании на грипп и на COVID-19. На особый контроль поручено взять социальные учреждения и продолжать информационно-разъяснительную кампанию для граждан, - говорится в сообщении ведомства.
В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остаётся А(H1N1)2009. Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидерство остается за РС-вирусами, риновирусами и метапневмовирусами.
Отмечается, что эпидобстановка по коронавирусу остается достаточно стабильной. На первой неделе 2023 года в РФ зарегистрировано чуть больше 22 тысяч случаев заболевания. Показатель заболеваемости снизился на 40% по сравнению с предыдущей неделей.
Всего в базу VGARus по состоянию на 9 января 2023 года загружено более 225 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За последнюю неделю к омикрон-штамму отнесено 99% сиквенсов.
Завершая совещание, Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу, в связи с изменившимися подходами в части перемещения граждан из КНР.
Но, по ее словам, несмотря на снижение заболеваемости, ситуация остается непростой. Обращения граждан в медучреждения в праздники были минимальны, и в настоящее время количество обратившихся лиц за медицинской помощью будет увеличиваться в связи с необходимостью оформления ими больничных листов или ухудшения состояния здоровья.
Глава Роспотребнадзора поручила регионам не снижать контроля за ситуацией и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия, напомнив об обязательном параллельном тестировании на грипп и на COVID-19. На особый контроль поручено взять социальные учреждения и продолжать информационно-разъяснительную кампанию для граждан, - говорится в сообщении ведомства.
В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа. На их долю в структуре респираторных инфекций приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остаётся А(H1N1)2009. Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидерство остается за РС-вирусами, риновирусами и метапневмовирусами.
Отмечается, что эпидобстановка по коронавирусу остается достаточно стабильной. На первой неделе 2023 года в РФ зарегистрировано чуть больше 22 тысяч случаев заболевания. Показатель заболеваемости снизился на 40% по сравнению с предыдущей неделей.
Всего в базу VGARus по состоянию на 9 января 2023 года загружено более 225 тысяч геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования. За последнюю неделю к омикрон-штамму отнесено 99% сиквенсов.
Завершая совещание, Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу, в связи с изменившимися подходами в части перемещения граждан из КНР.