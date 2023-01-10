27 минут назад
На российских маркетплейсах начали продавать пиратское корпоративное ПО
В данный момент на нескольких популярных российских маркетплейсах выставлено специализированное корпоративное программное обеспечение (ПО).
Продавцы разместили объявления о продаже пиратских программ Autodesk и Adobe. Некоторые из них продают доступ к лицензионным копиям от корпоративных пользователей, - пишет "Ъ".
Так, набор программ Adobe Master Collection 2022 обойдется в 5 тысяч рублей. Некоторые из разместивших объявления указывают, что компании, в которых они работают, зарегистрированы в других странах, где можно приобрести лицензию.
Эксперты рынка полагают, что продаваемый софт является полностью пиратским и попросту скаченным из интернета. В пользу этого факта свидетельствует подозрительно низкая цена и отсутствие каких-либо договоров.