В 60-й школе Липецка разнорабочий едва не лишился пальца

50-летний мужчина получил травму во время работы с циркулярной пилой.

Вчера в 60-й школе Липецка (микрорайон «Елецкий») во время работы с циркулярной пилой 50-летний разнорабочий едва не отрезал себе большой палец.



- Он получил травму по неаккуратности. Мы вызвали скорую, оказали до приезда врачей первую помощь пострадавшему. Его отвезли в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи, где зашили рану. Сейчас рабочий находится на больничном дома, - сообщили GOROD48 подробности инцидента в школе.