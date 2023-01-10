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В 60-й школе Липецка разнорабочий едва не лишился пальца

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#травматизм
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В 60-й школе Липецка разнорабочий едва не лишился пальца

50-летний мужчина получил травму во время работы с циркулярной пилой.

Вчера в 60-й школе Липецка (микрорайон «Елецкий») во время работы с циркулярной пилой 50-летний разнорабочий едва не отрезал себе большой палец.

- Он получил травму по неаккуратности. Мы вызвали скорую, оказали до приезда врачей первую помощь пострадавшему. Его отвезли в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи, где зашили рану. Сейчас рабочий находится на больничном дома, - сообщили GOROD48 подробности инцидента в школе.
1 923
#травматизм
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