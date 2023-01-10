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Белгородский губернатор сообщил о повреждении 12 домов в результате обстрела в Шебекино

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#обстрел #Шебекино

Ночью ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 10 января под обстрел вооруженных сил Украины попал город Шебекино. В результате обстрела повреждена опора электропередачи, 12 частных домовладений и две машины.

В результате подомового обхода территории различные разрушения зафиксированы в 12 частных домовладениях и двух машинах, — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждена опора электропередачи, аварийными бригадами ведется переподключение. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00,— написал Гладков в своем Telegram-канале.
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#обстрел #Шебекино

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