Коронавирусная статистика: девять заболевших за сутки

Смертельные случаи не отмечены.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены девять случаев COVID-19, госпитализированы четверо заболевших, выздоровели 19 человек. Смертельные случаи не отмечены.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в области COVID-19 выявлен у 176 314 человек, выздоровели 172 214 из заболевших, умерли 3 944 человека.



В регионах Центрального Черноземья максимальная заболеваемость за прошедший день отмечена в Воронежской области, где зарегистрированы 20 случаев COVID-19. В Курской области — 12 заболевших, в Рязанской и Тульской областях — по 11, в Орловской области — 10, в Тамбовской области — четверо. В Тамбовской области отмечен и единственный в Черноземье за сутки смертельный случай COVID-19.



В России 9 января выявлены 3 032 случая заболевания COVID-19, госпитализированы 1 067 человек, выздоровели 5 062 человека, умерли 47 человек.



С начала эпидемии в стране зарегистрированы 21 832 768 случаев COVID-19, выздоровели 21 253 611 человек, умерли 394 168 человек.