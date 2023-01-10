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ЛДПР подготовила закон о ежегодных выплатах участникам ВОВ в 75 тыс. рублей
ЛДПР подготовила законопроект, который предлагает установить участникам Великой Отечественной войны ежегодную выплату в размере 75 тыс. рублей ко Дню Победы.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан ежегодной денежной выплаты к Дню Победы в Великой Отечественной войне в размере 75 тысяч рублей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Согласно нынешним нормам, с 2019 года инвалиды и участники войны получают ежегодную выплату к 9 мая в размере 10 тысяч рублей. В 2020 году по случаю годовщины Победы указанные группы населения, а также вдовцы и вдовы военнослужащих, погибших в этот период, получили единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей.
В рамках документа предлагается на законодательном уровне установить такую ежегодную выплату этим категориям граждан, - передает РИА Новости.
Отмечается, что инициатива направлена на улучшение материального положения инвалидов и участников Великой Отечественной войны, их вдов, заявили авторы в пояснительной записке, которую разместил Нилов вместе с текстом законопроекта.
Закон в случае принятия вступает в силу с нынешнего года.
Ветераны Великой Отечественной войны получают повышенное пенсионное обеспечение. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий участники войны могут однократно получить его за счет средств федерального бюджета. Им положена компенсация коммунальных платежей, взносов за капитальный ремонт, предоставляется внеочередное бесплатное оказание медицинской помощи.
При этом ветеранами ВОВ являются лица, принимавшие участие в боевых действиях или обеспечении воинских частей или проработавшие в тылу в период 1941–1945 годов не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями за службу и самоотверженный труд в период войны.