45-летний мужчина погиб во время пожара в селе Падворки

Днем 9 января в селе Падворки Грязинского района во время пожара в жилом доме погиб 45-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. В результате пожара выгорело две трети дома.Из-за пожара в трехквартирном доме на улице Фрунзе в Липецке были эвакуированы пять человек. Огнем уничтожены вещи и отделка на площади 10 квадратных метров.Вчера же день на улице Некрасова в Усмани горел автомобиль «Опель» - огонь повредил моторный отсек. В селе Большие Кузьминки Липецкого района огонь повредил отделку первого этажа частной бани. В селе Средняя Матренка Добринского района во время пожара пострадала внутренняя отделка жилого дома.