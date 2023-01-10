Происшествия

сегодня, 11:30

45-летний мужчина погиб во время пожара в селе Падворки

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#МЧС #пожар
45-летний мужчина погиб во время пожара в селе Падворки
Днем 9 января в селе Падворки Грязинского района во время пожара в жилом доме погиб 45-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. В результате пожара выгорело две трети дома.

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Из-за пожара в трехквартирном доме на улице Фрунзе в Липецке были эвакуированы пять человек. Огнем уничтожены вещи и отделка на площади 10 квадратных метров.

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Вчера же день на улице Некрасова в Усмани горел автомобиль «Опель» - огонь повредил моторный отсек. В селе Большие Кузьминки Липецкого района огонь повредил отделку первого этажа частной бани. В селе Средняя Матренка Добринского района во время пожара пострадала внутренняя отделка жилого дома.

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#МЧС #пожар

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