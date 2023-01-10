Происшествия

сегодня, 09:46

В пожаре на Осеннем проезде отвалилась газовая труба

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#МЧС #пожар
В пожаре на Осеннем проезде отвалилась газовая труба
Вечером 9 декабря в доме № 2а по Осеннему проезду в Липецке загорелась квартира.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на момент прибытия пожарных из окна дома шел густой дым. Возгорание в короткое время было потушено.

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- Площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Также был поврежден газовый стояк. Жертв и пострадавших нет, - рассказали в МЧС.
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#МЧС #пожар

Комментарии (2)

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Животиков Володя

сегодня, 10:09
газовая служба формально относится к осмотру, только деньги за обслуживание с населения собирают. в индивидуальных отдельно стоящих домах нужно позволить владельцам выбирать способ обслуживания. самостоятельно собственными силами, постоянная плата как сейчас или по разовым обращениям. принуждать газпром не имеет права, это узаконенный рекет.
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Зато осмотр не выявил утечек.

сегодня, 09:58
Между этажами стоят гильзы в них и идёт газовая труба. И за это время она начинает там ржаветь и превращается в труху, так как доступную трубу можно покрасить или произвести замену по необходимости. А в тех местах (в недоступном)она просто гниёт. Любое хорошее прикосновение и она ломается именно в тех местах.
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