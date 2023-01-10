В пожаре на Осеннем проезде отвалилась газовая труба

Вечером 9 декабря в доме № 2а по Осеннему проезду в Липецке загорелась квартира.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на момент прибытия пожарных из окна дома шел густой дым. Возгорание в короткое время было потушено.- Площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра. Также был поврежден газовый стояк. Жертв и пострадавших нет, - рассказали в МЧС.