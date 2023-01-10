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«Ъ»: РФ увеличила добычу нефти по итогам 2022 года
Нефтяная отрасль РФ по итогам прошлого года увеличила объемы производства на 2% - почти до 535 миллионов тонн.
Почти все основные российские компании увеличили добычу нефти в 2022 году, общий объем производства вырос на 2%, - пишет "Ъ" со ссылкой на свои источники.
В частности, у компании "Лукойл" в 2022 году добыча нефти выросла на 6%, до 81 млн тонн. За "Лукойлом" следует "Сургутнефтегаз", нарастивший добычу свыше, чем на 7%, до 59,6 млн тонн. На четвертой позиции оказалась компания "Газпром нефть" (+5%).
Эксперты считают, что в январе и феврале 2023 года стоит ожидать снижения добычи нефти из-за введения со стороны ЕС и США потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ.
ЕС 5 февраля введет эмбарго и на российские нефтепродукты.
В 2022 году объем российской нефтепереработки снизился почти на 4%, до 275 млн тонн.
В основном падение пришлось на весну 2022 года, тогда как затем именно дозагрузка НПЗ позволила нефтекомпаниям поддерживать объемы добычи, несмотря на сложности с экспортом. В условиях высоких цен на нефть переработка стимулировалась значительными выплатами по демпферу из бюджета, которые по итогам прошлого года составили около 2,2 трлн рублей.
В частности, у компании "Лукойл" в 2022 году добыча нефти выросла на 6%, до 81 млн тонн. За "Лукойлом" следует "Сургутнефтегаз", нарастивший добычу свыше, чем на 7%, до 59,6 млн тонн. На четвертой позиции оказалась компания "Газпром нефть" (+5%).
Эксперты считают, что в январе и феврале 2023 года стоит ожидать снижения добычи нефти из-за введения со стороны ЕС и США потолка цен на нефть и нефтепродукты из РФ.
ЕС 5 февраля введет эмбарго и на российские нефтепродукты.
В 2022 году объем российской нефтепереработки снизился почти на 4%, до 275 млн тонн.
В основном падение пришлось на весну 2022 года, тогда как затем именно дозагрузка НПЗ позволила нефтекомпаниям поддерживать объемы добычи, несмотря на сложности с экспортом. В условиях высоких цен на нефть переработка стимулировалась значительными выплатами по демпферу из бюджета, которые по итогам прошлого года составили около 2,2 трлн рублей.