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Эксперты назвали самые частые способы интернет-мошенничества в новогодние праздники

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#мошенничество
Проведение праздничных лжелотерей, розыгрышей призов от крупных торговых сетей и продажа поддельных билетов на реальные новогодние представления через сайты-двойники стали самыми распространенными видами интернет-мошенничества в конце декабря — начале января, рассказали «Известиям»специалисты по информационной безопасности. 

«Розыгрыш призов проводился якобы от имени популярных интернет-магазинов — пользователю предлагали ответить на несложные вопросы, а обещанный «призовой фонд» составлял 50 млн рублей», — рассказали в Group-IB.  

Для того, чтобы получить выигрыш, необходимо было ввести данные карты и оплатить «налог». В этом случае злоумышленники похищали деньги, объяснили специалисты.  

Другой популярной схемой обмана стала рассылка фишинговых писем с приглашением принять участие в онлайн-розыгрыше призов якобы государственных лотерей, рассказал руководитель компонента Endpoint экосистемы R-Vision EVO Петр Куценко. 

«Для большей убедительности дизайн фейкового сайта имитирует веб-ресурсы официальных лотерейных организаций. А сумма «выигрыша» обычно бывает крупной – от 100 тыс. рублей. Это делается специально, чтобы побудить пользователя непременно его забрать, а именно — нажать на кнопку «получить приз», — сказал специалист.  

Сделав это, участник лотереи попадает на страницу, где просят заплатить «налог», и ввести свои банковские реквизиты. Естественно, поле уплаты «налога», никакого выигрыша человек не получает, раскрыл суть мошенничества эксперт.  

Также популярной схемой обмана в каникулы стало создание фейковых сайтов по продаже билетов на реальные новогодние елки, рассказали «Известиям» в компании Infowatch. 
«Перед праздниками число таких порталов увеличивается в несколько раз, в результате дети остаются без праздничных представлений, а родители — без денег», — сказал руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев. 

Перед покупкой билетов на любое мероприятие необходимо удостовериться, что портал настоящий, предупреждают эксперты. 

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#мошенничество

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