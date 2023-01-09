Самый успешный тренер «Липецка» и его «мулатка-шоколадка» преподали жёсткий урок бывшей команде

Ришат Гилязутдинов «пришёл, увидел, победил», а вот от послематчевого интервью оказался.

Шестикратные чемпионки России из казанского «Динамо-Ак Барс» оказались не по плечу липецким волейболисткам в первом матче 2023 года. Встреча в СК «Атлант» Липецкого района напоминала улицу с односторонним движением и завершилась «сухой» победой гостей – 3:0.

Липчанок хватило… минут на пять, до счёта 6:6 в первой партии, а далее гостьи набрали шесть очков подряд и всё встало на свои места, партия завершилась в пользу динамовок – 25:15. В дальнейшей у «Липецка» тоже не было ни малейших шансов: следующий сет начался со счёта 5:0 в пользу команды Татарстана, а завершился – 25:13. Третий сет принёс им перевес – 25:14.

За весь матч липчанки выиграли у одной из сильнейших команд страны лишь 27 розыгрышей – чуть больше, чем требуется для победы в одной партии. Результативнее всех в нашей команде действовала Елизавета Павлова, набравшая 10 очков. Многого ожидали от Полины Юниковой, для которой этот матч был особенным, ведь «Липецк» арендовал своего лидера именно у «Динамо-Ак Барс». Полина стала второй по результативности в команде со скромными 6-ю очками.

У гостей солировала темнокожая диагональная Гайла Гонсалес из Доминиканской республики, которая забивала почти из любой ситуации и в итоге «настреляла» 19 очков. У Ирины Королёвой – 15, у Ярославы Симоненко – 10.

- Наша команда сегодня не показала вообще ничего, - вынужден был признать после матча главный тренер липчанок Андрей Смирнов, - Эффективность наших атак составила 19 процентов – что это за атака. Такое ощущение, что наши девчата были околдованы Казанью или очарованы ей игрой.

Динамовскую команду привёз в Липецк 50-летний Ришат Гилязутдинов – самый успешный тренер в истории липецкого клуба. Он появился в Липецке в 1996 году в качестве помощника тогдашнего наставника липецкой «Магии» Бориса Фукса, переехавшего к нам вместе с большой группой игроков из Казахстана. Постепенно Гилязутдинов сквозь тернии к звёздам пробился на главный тренерский мостик, и в сезоне 2000/01 привёл нашу команду 4 –му месту в Суперлиге, так высоко липчане не забирались никогда. Благодаря Гилязутдинову команда в следующем сезоне единственный раз выступала в Кубке европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).

Специалист же сделал блестящую карьеру – работал в «Уралочке» у Карполя, в национальной сборной России, с 2009 года руководит казанской командой, которая вместе с ним выиграла все 6 титулов в чемпионате России, европейскую Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира (оба в 2014 году).

После матча Гилязутдинов не стал давать интервью пресс-службе «Липецка», пристав старшего тренера Сергея Сикачёва – к слову, уроженца Липецка, который в далёком сезоне-2009/10 работал в нашей команде помощником и у Андрея Смирнова. Тот заявил, что у «Липецка» много перспективных игроков, а, следовательно, они добавят в будущем – словом, использовал традиционный арсенал для утешения проигравших.

«Динамо-Ак Барс» продолжает занимать 4-е место в Суперлиге, а липчанки всё ещё идут на последнем, 14-м, имея лишь две победы в 14-ти матчах. Впрочем, впереди почти весь второй круг и матчи с прямыми конкурентками на своей площадке, что вселяет определённую надежду. Следующий поединок наша команда проведёт 15 января в гостях у «Тулицы», занимающей 7-е место.