На дороге Липецк-Грязи произошло массовое ДТП, пострадали два человека

Столкнулись три автомобиля.

Сегодня около 10:00 на дороге Липецк-Грязи в посёлке Матырский произошло ДТП с участием трёх автомобилей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 27-летний водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в стоявший на нерегулируемом перекрёстке автомобиль «Нива Шевроле» под управлением 63-летнего водителя, после чего «Нива» отлетела на проезжавший мимо автомобиль «Опель» под управлением 43-летнего водителя.В результате ДТП пострадали два человека: 47-летняя пассажирка автомобиля «Рено» и 63-летний водитель «Нивы».Пострадавшие госпитализированы.Полиция проводит проверку.