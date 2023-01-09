Происшествия

16 минут назад

На дороге Липецк-Грязи произошло массовое ДТП, пострадали два человека

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#ДТП
На дороге Липецк-Грязи произошло массовое ДТП, пострадали два человека

Столкнулись три автомобиля.

Сегодня около 10:00 на дороге Липецк-Грязи в посёлке Матырский произошло ДТП с участием трёх автомобилей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 27-летний водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в стоявший на нерегулируемом перекрёстке автомобиль «Нива Шевроле» под управлением 63-летнего водителя, после чего «Нива» отлетела на проезжавший мимо автомобиль «Опель» под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали два человека: 47-летняя пассажирка автомобиля «Рено» и 63-летний водитель «Нивы».

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Пострадавшие госпитализированы.

Полиция проводит проверку.
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#ДТП

Комментарии (1)

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На дорожников в прокуратуру.

7 минут назад
ПОСМОТРИТЕ НА ДОРОГУ И ЭТО ПОСЫПКА С УБОРКОЙ? Отчёты соченяют красивые, и администрация им верит даже не смотря на прямые доказательств.
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