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Госпитализированный с гриппом Никита Михалков остается в отделении реанимации

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#Михалков #грипп

Госпитализированный с гриппом режиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации.

Российский кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, - рассказал РИА Новости представитель медучреждения.

Его госпитализировали с гриппом 5 января.

"Пациент находится в отделении реанимации", - сообщили в больнице.

Никита Михалков – режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.
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#Михалков #грипп

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