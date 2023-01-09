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Госпитализированный с гриппом Никита Михалков остается в отделении реанимации
Госпитализированный с гриппом режиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации.
Российский кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, - рассказал РИА Новости представитель медучреждения.
Его госпитализировали с гриппом 5 января.
"Пациент находится в отделении реанимации", - сообщили в больнице.
Никита Михалков – режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.
Его госпитализировали с гриппом 5 января.
"Пациент находится в отделении реанимации", - сообщили в больнице.
Никита Михалков – режиссер фильмов "Утомленные солнцем", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Сибирский цирюльник" и многих других.