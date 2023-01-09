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28 минут назад
При крушении самолета Ан-2 в НАО погибли 2 человека
Обледеневший самолет Ан-2 потерпел крушение в Ненецком автономном округе.
Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ненецком автономном округе, - сообщили в Telegram-канале МЧС России.
"В 15:15 в НАО самолет АН-2, следовавший по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. По предварительной информации на борту находятся 2 члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, 2 человека погибли. К месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете", - говорится в сообщении.
Представитель спасателей сообщил РИА Новости, что, со слов пострадавших, посадка была "очень жесткой".
"В 15:15 в НАО самолет АН-2, следовавший по маршруту Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей – Нарьян-Мар, совершил жесткую посадку в 10 км от поселка Каратайка. По предварительной информации на борту находятся 2 члена экипажа и 10 пассажиров. Со слов пассажира по телефону, 2 человека погибли. К месту следуют наземная группировка на снегоходах и на вертолете", - говорится в сообщении.
Представитель спасателей сообщил РИА Новости, что, со слов пострадавших, посадка была "очень жесткой".