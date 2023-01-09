Липчане просели меньше москвичей по покупкам еды и вещей

Росстат подсчитал траты жителей страны на еду, непродовольственные товары и посиделки в ресторанах.

По данным Росстата, в январе-ноябре прошлого года липчане потратили в магазинах 301,8 млрд рублей, или 94,3% к уровню первых 11 месяцев 2021 года. Стоит отметить, что показатель оборота розничной торговли просел еще в семи регионах ЦФО. В итоге статистика зафиксировала уникальный случай: жители нашего региона ужались в покупках меньше москвичей (показатель оборота розничной торговли в столице просел на 8,7% – до 91,3% к уровню прошлого года).



В целом россияне стали значительно экономнее. Всего в 16 субъектах РФ оборот розничной торговли в январе-ноябре превысил показатели 2021 года.



Падение покупательской способности жителей России обернулось падением оборота оптовой торговли. Рост этот показатель экономической активности населения продемонстрировал лишь в Дальневосточном федеральном округе (+1,6%) и Южном федеральном округе (+1,4%). В среднем по ЦФО оборот оптовой торговли упал на 14,2% по сравнению с январем-ноябрем 2021 года. По этому показателю Липецкая область просела на 12,7%. Более худшие показатели по ЦФО – в Брянской (86,1%), Калужской (83,2%), Московской (80,6%), Орловской (74,4%) областях.



В январе-ноябре липчане оставили в кафе и ресторанах 8,9 млрд рублей, или 97,6% к январю-ноябрю 2021 года. Больше потратили на посиделки в общепите по ЦФО жители Белгородской, Воронежской, Костромской, Рязанской, Тамбовской, Тверской областей и Москвы.