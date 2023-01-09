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Национальная система пространственных данных запущена в пилотных регионах РФ
Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Созданная Росреестром федеральная государственная информационная система "Единая цифровая платформа “Национальная система пространственных данных” " запущена в опытную эксплуатацию в четырёх российских регионах, - заявил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
"С начала прошлого года мы приступили к реализации принятой кабмином госпрограммы по созданию Национальной системы пространственных данных. В декабре 2022 года дан старт опытной эксплуатации единой цифровой платформы на территории четырёх субъектов: Республики Татарстан, Краснодарского края, Пермского края, Иркутской области. На ней будут содержаться открытые данные о территории, в том числе сведения о земле и недвижимости, а также базовые сервисы, ориентированные на людей и профессиональных участников рынка. Полностью завершить формирование единой цифровой платформы пространственных данных и единой электронной картографической основы, объединив разрозненные сведения о земле и иных объектах недвижимости на территории всей страны, мы планируем к 2030 году", – сообщил он.
По его словам, особое внимание стройкомплекса в этом году было уделено тому, чтобы по максимуму перевести все услуги и процессы в электронный вид. В частности, с 1 марта 2023 года станет возможным проведение электронных аукционов на право заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка, - говорится на сайте кабмина.
"Цифровизация – это тот принцип, которого придерживается весь стройкомплекс, поскольку оформление госуслуг в электронном виде происходит гораздо быстрее, а значит, выгодно для всех участников процесса: и для чиновников, и для застройщиков, и для физических лиц", – отметил вице-премьер.
По его словам, доля предоставления в цифровом виде государственной услуги по регистрации ипотечных сделок от их общего количества уже составляет более 75% случаев.
Кроме того, благодаря цифровизации отрасли удалось значительно сократить сроки предоставления таких госуслуг, как государственная регистрация прав, кадастровый учёт и единая процедура, – в среднем в два раза.
Помимо непосредственной работы по формированию Национальной системы пространственных данных, как отметил Марат Хуснуллин, Росреестром было подготовлено и обеспечено сопровождение ряда законов, которые также за счёт цифровизации процессов повышают комфорт при получении услуг по оформлению документов.
Помимо этого, упрощена процедура оплаты пошлины за предоставление сведений из ЕГРН в МФЦ. С 1 января 2023 года граждане смогут оплачивать данную госуслугу одним платёжным документом. Это сделает процедуру получения выписок более удобной и быстрой.
Установлен безбумажный электронный документооборот для изменения или внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. С 1 марта 2023 года исключится необходимость представления для включения данных о некоммерческой организации в реестр СРО кадастровых инженеров нотариально засвидетельствованных копий устава.
Один из законов касается дачных и садовых товариществ и упрощает порядок проведения общих собраний садоводов и огородников, делая возможным проведение удалённого голосования через интернет.
Кроме того, в рамках принятия мер для поддержания российской экономики принят антикризисный пакет. Согласно ему, исключена двойная проверка наличия правоустанавливающих документов на землю при вводе объекта в эксплуатацию, упрощён порядок оформления прав на создаваемые или реконструируемые линейные объекты, сокращён до трёх дней срок выполнения кадастровых работ, осуществления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав в отношении бытовой недвижимости.
Говоря о планах на 2023 год, Марат Хуснуллин отметил, что одна из наиболее важных задач, которые стоят перед Росреестром, – обеспечить доступ к полному спектру своих услуг жителям новых территорий.
В январе Росреестр приступит к работе в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и будет осуществлять регистрацию прав, кадастровый учёт и выдачу сведений из ЕГРН, а также кадастровые работы.
В настоящее время проводятся организационно-штатные и материально-технические мероприятия по обеспечению их создания. Проходит обучение будущих сотрудников, разворачиваются информационные системы.
Кроме того, Росреестр совместно с Минэкономразвития определил перечень оказываемых в МФЦ услуг, а также организует обучение для специалистов. В декабре 2022 года подписаны соглашения с МФЦ всех четырёх субъектов.
"С начала прошлого года мы приступили к реализации принятой кабмином госпрограммы по созданию Национальной системы пространственных данных. В декабре 2022 года дан старт опытной эксплуатации единой цифровой платформы на территории четырёх субъектов: Республики Татарстан, Краснодарского края, Пермского края, Иркутской области. На ней будут содержаться открытые данные о территории, в том числе сведения о земле и недвижимости, а также базовые сервисы, ориентированные на людей и профессиональных участников рынка. Полностью завершить формирование единой цифровой платформы пространственных данных и единой электронной картографической основы, объединив разрозненные сведения о земле и иных объектах недвижимости на территории всей страны, мы планируем к 2030 году", – сообщил он.
По его словам, особое внимание стройкомплекса в этом году было уделено тому, чтобы по максимуму перевести все услуги и процессы в электронный вид. В частности, с 1 марта 2023 года станет возможным проведение электронных аукционов на право заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка, - говорится на сайте кабмина.
"Цифровизация – это тот принцип, которого придерживается весь стройкомплекс, поскольку оформление госуслуг в электронном виде происходит гораздо быстрее, а значит, выгодно для всех участников процесса: и для чиновников, и для застройщиков, и для физических лиц", – отметил вице-премьер.
По его словам, доля предоставления в цифровом виде государственной услуги по регистрации ипотечных сделок от их общего количества уже составляет более 75% случаев.
Кроме того, благодаря цифровизации отрасли удалось значительно сократить сроки предоставления таких госуслуг, как государственная регистрация прав, кадастровый учёт и единая процедура, – в среднем в два раза.
Помимо непосредственной работы по формированию Национальной системы пространственных данных, как отметил Марат Хуснуллин, Росреестром было подготовлено и обеспечено сопровождение ряда законов, которые также за счёт цифровизации процессов повышают комфорт при получении услуг по оформлению документов.
Помимо этого, упрощена процедура оплаты пошлины за предоставление сведений из ЕГРН в МФЦ. С 1 января 2023 года граждане смогут оплачивать данную госуслугу одним платёжным документом. Это сделает процедуру получения выписок более удобной и быстрой.
Установлен безбумажный электронный документооборот для изменения или внесения сведений в реестр саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. С 1 марта 2023 года исключится необходимость представления для включения данных о некоммерческой организации в реестр СРО кадастровых инженеров нотариально засвидетельствованных копий устава.
Один из законов касается дачных и садовых товариществ и упрощает порядок проведения общих собраний садоводов и огородников, делая возможным проведение удалённого голосования через интернет.
Кроме того, в рамках принятия мер для поддержания российской экономики принят антикризисный пакет. Согласно ему, исключена двойная проверка наличия правоустанавливающих документов на землю при вводе объекта в эксплуатацию, упрощён порядок оформления прав на создаваемые или реконструируемые линейные объекты, сокращён до трёх дней срок выполнения кадастровых работ, осуществления государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав в отношении бытовой недвижимости.
Говоря о планах на 2023 год, Марат Хуснуллин отметил, что одна из наиболее важных задач, которые стоят перед Росреестром, – обеспечить доступ к полному спектру своих услуг жителям новых территорий.
В январе Росреестр приступит к работе в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и будет осуществлять регистрацию прав, кадастровый учёт и выдачу сведений из ЕГРН, а также кадастровые работы.
В настоящее время проводятся организационно-штатные и материально-технические мероприятия по обеспечению их создания. Проходит обучение будущих сотрудников, разворачиваются информационные системы.
Кроме того, Росреестр совместно с Минэкономразвития определил перечень оказываемых в МФЦ услуг, а также организует обучение для специалистов. В декабре 2022 года подписаны соглашения с МФЦ всех четырёх субъектов.