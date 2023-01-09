В России
32 минуты назад
В Госдуму внесен закон о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.
Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Соответствующий документ был опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Речь идет о документе, подписанном от имени РФ в Страсбурге 27 января 1999 года и ратифицированном 25 июля 2006 года, - говорится на сайте Госдумы.
Комитетом министров Совета Европы в рамках резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства РФ в Совете Европы принято решение прекратить полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), - говорится в пояснительной записке к документу. Членство России в Группе прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции.
При этом Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, - отмечается в пояснительной записке.
"В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО", — говорится в документе.
Речь идет о документе, подписанном от имени РФ в Страсбурге 27 января 1999 года и ратифицированном 25 июля 2006 года, - говорится на сайте Госдумы.
Комитетом министров Совета Европы в рамках резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства РФ в Совете Европы принято решение прекратить полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), - говорится в пояснительной записке к документу. Членство России в Группе прекращается, за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения нашей страной обязательств, вытекающих из Конвенции.
При этом Россия лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса, - отмечается в пояснительной записке.
"В силу неприемлемости для Российской Федерации таких условий, а также в целях принятия мер, направленных на недопущение дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках оценочных механизмов ГРЕКО, предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие Российской Федерации в ГРЕКО", — говорится в документе.